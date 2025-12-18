В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровых





18 декабря Кировский районный суд Волгограда огласил приговор по делу рыбной ОПГ. Фигуранты наладили на территории Волгоградской области подпольный вылов, а также торговлю осетровыми и икрой.

Всего на скамье подсудимых предстали семь граждан, в числе которых супруги Ираида и Валерий Часовские, Андрей и Николай Смусевы, Игорь Генералов, Николай Никитин и Геннадий Хохлов.

- Фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконные приобретение, хранение, перевозку и продажу особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб от противоправной деятельности превысил 6,5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Вскрыть нелегальную деятельность удалось благодаря оперативникам ФСБ.

Отметим, несмотря на доказательства, подсудимые вину не признали. Решением районного суда супруги Часовские, а также Генералов, Никитин и Хохлова приговорены к 5 годам колонии общего режима. Смусевы приговорены к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскан нанесённый ущерб и конфискованы автомобили SKODA RAPID, TOYOTA CAMRY, HYUNDAI ACCENT, TOYOTA AVENSIS, лодка марки «Казанка – М», 7 мобильных телефонов. Для взыскания ущерба наложен арест на другое имущество фигурантов. Решение может быть обжаловано.

Фото сгенерировано ИИ GigaChat