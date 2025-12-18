Общество

В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровых

Общество 18.12.2025 13:52
0
18.12.2025 13:52


18 декабря Кировский районный суд Волгограда огласил приговор по делу рыбной ОПГ. Фигуранты наладили на территории Волгоградской области подпольный вылов, а также торговлю осетровыми и икрой.

Всего на скамье подсудимых предстали семь граждан, в числе которых супруги Ираида и Валерий Часовские, Андрей и Николай Смусевы, Игорь Генералов, Николай Никитин и Геннадий Хохлов.

- Фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконные приобретение, хранение, перевозку и продажу особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб от противоправной деятельности превысил 6,5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Вскрыть нелегальную деятельность удалось благодаря оперативникам ФСБ. 

Отметим, несмотря на доказательства, подсудимые вину не признали. Решением районного суда супруги Часовские, а также Генералов, Никитин и Хохлова приговорены к 5 годам колонии общего режима. Смусевы приговорены к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскан нанесённый ущерб и конфискованы автомобили SKODA RAPID, TOYOTA CAMRY, HYUNDAI ACCENT, TOYOTA AVENSIS, лодка марки «Казанка – М», 7 мобильных телефонов. Для взыскания ущерба наложен арест на другое имущество фигурантов. Решение может быть обжаловано.

Фото сгенерировано ИИ GigaChat

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2025 16:34
Общество 18.12.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 15:05
Общество 18.12.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 14:44
Общество 18.12.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:55
Общество 18.12.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:52
Общество 18.12.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:44
Общество 18.12.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:24
Общество 18.12.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 12:40
Общество 18.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 12:15
Общество 18.12.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 11:07
Общество 18.12.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:41
Общество 18.12.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:37
Общество 18.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:19
Общество 18.12.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 09:52
Общество 18.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 09:35
Общество 18.12.2025 09:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 