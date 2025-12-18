Общество

В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесмена

18 декабря в Красноармейском районе Волгограда суд рассмотрел ходатайство следствия о взятии под стражу руководителя коммерческой организации Игоря Б. Мужчина два дня назад избил и расстрелял на стройбазе из пневматического ружья двоих работников.

- На фоне неприязненного отношения к двум подчиненным, грубо нарушая общественный порядок, нанес одному из работников несколько ударов металлической трубой по различным частям тела, после чего произвел в сторону потерпевших несколько выстрелов из пневматического ружья, причинив им дробовые огнестрельные раны, — сообщили в пресс-службе Красноармейского районного суда.

Во время конфликта дебошир также попытался переехать подчинённых на машине, однако у него это не вышло. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Взбесившийся начальник в тот же день был задержан.

Отметим, решением Красноармейского районного суда Волгограда руководитель взят под арест. Вплоть до 16 февраля 2026 года он пробудет в СИЗО.

