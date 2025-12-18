Федеральные новости

Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не везде

Федеральные новости 18.12.2025 19:10
0
18.12.2025 19:10


18 декабря Госдума РФ во втором и третьем чтениях одобрила изменения в законодательство, которые позволяют использовать национальный мессенджер МАХ вместо паспорта при подтверждении возраста.

Соответствующие поправки приняты в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторами этой инициативы стали 12 депутатов.

В Госдуме РФ пояснили, что теперь паспорт не потребуется при покупке алкогольной продукции, энергетиков, табака и сигарет, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Также свой возраст с помощью МАХ можно будет подтвердить при посещении зрелищного мероприятия или для участия в лотерее, когда требуется проверка сведений личности и возраста участника. 

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
18.12.2025 19:10
Федеральные новости 18.12.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2025 06:35
Федеральные новости 18.12.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2025 14:28
Федеральные новости 17.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2025 09:43
Федеральные новости 17.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 21:31
Федеральные новости 16.12.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 15:31
Федеральные новости 16.12.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 11:05
Федеральные новости 16.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2025 11:55
Федеральные новости 15.12.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2025 10:32
Федеральные новости 15.12.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2025 16:48
Федеральные новости 14.12.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.12.2025 17:43
Федеральные новости 12.12.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2025 08:19
Федеральные новости 11.12.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2025 07:26
Федеральные новости 11.12.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2025 17:45
Федеральные новости 10.12.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2025 16:02
Федеральные новости 10.12.2025 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
19:10
Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не вездеСмотреть фотографии
18:41
Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:15
Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»Смотреть фотографии
17:23
В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесменаСмотреть фотографии
17:17
Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 январяСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
 