Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не везде

18 декабря Госдума РФ во втором и третьем чтениях одобрила изменения в законодательство, которые позволяют использовать национальный мессенджер МАХ вместо паспорта при подтверждении возраста.

Соответствующие поправки приняты в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторами этой инициативы стали 12 депутатов.

В Госдуме РФ пояснили, что теперь паспорт не потребуется при покупке алкогольной продукции, энергетиков, табака и сигарет, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Также свой возраст с помощью МАХ можно будет подтвердить при посещении зрелищного мероприятия или для участия в лотерее, когда требуется проверка сведений личности и возраста участника.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.





