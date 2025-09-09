В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2





9 сентября в Дзержинском и Центральном районах Волгограда возобновил работу трамвайный маршрут №2. В настоящее время подвижной состав курсирует в пробном режиме. На линию выпущены всего несколько вагонов.







- С сегодняшнего дня маршрут действительно начал работать, но пока что не в полную силу. На линию вышли три вагона. Интервал движения составляет 15 минут, - рассказали в городском центре пассажирских перевозок.

Информацию о запуске движения подтвердили журналистам и в администрации Волгограда.

Напомним, как накануне сообщала редакция со ссылкой на мэрию, специалисты подрядной организации завершили основные работы по обновлению путей вдоль ул. Ангарской, а также монтаж новой контактной сети. Тогда власти пообещали запустить движение «в самое ближайшее время».

Отметим, реконструкция трамвайной ветки вдоль ул. Ангарской стартовала в мае 2025 года. На время обновления власти вынуждены были остановить здесь трамвайное сообщение, в том числе и работу маршрута №2 – основного транспорта обслуживающего микрорайон Ангарский. В результате пассажиры столкнулись с неудобствами и вынуждены были несколько месяцев пользоваться компенсационными рейсами автобусов.

Фото и видео: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"