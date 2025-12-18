Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКС

В российский вариант пилотного рейтинга университетов БРИКС вошли сразу три волгоградских вуза – ВолгГМУ, ВолгГТУ и ВолГу.

Всего в рейтинге указано 750 лучших университетов из 20 стран мира, таких как Китай, Россия, Индия, ОАЭ, Беларусь, Иран, Казахстан, Тайланд, Индонезия, Бразилия, Египет и др.

Волгоградский медицинский университет (ВолгГМУ) занял 251-300 место. Волгоградский технический университет (ВолгГТУ) расположился на 401-450 позиции. Волгоградский государственный университет (ВолгГУ) – на 451-500 месте.

Первое такое исследование было опубликовано в 2024 году. Во второй пилотной версии, как отмечают составители рейтинга, значительно увеличилась география участников в связи с расширением объединения БРИКС в 2025 году.





