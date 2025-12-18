Расследования

Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубе

Расследования 18.12.2025 20:09
0
18.12.2025 20:09



Полиция задержала подозреваемого в отравлении лошадей в конном клубе «У озера» в Волгоградской области. 

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен ранее судимый 40-летний подозреваемый. В настоящее время мужчина задержан в рамках ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля 2025 года на территорию конного клуба в Волжском проник неизвестный, который отравил коня путем введения шприцем внутримышечной инъекции с неизвестным веществом. В результате животное погибло. 23-летняя хозяйка конного клуба обратилась в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель).

Напомним, одно преступление было совершено в апреле, а второе - в ночь с 5 на 6 декабря текущего года, когда на территорию клуба также пробрался отравитель в маске и влил лошадям кислоту в рот. Живодер изувечил пять животных – четыре лошади были в тяжелом состоянии, а  пятая – в критическом.  


Ранее сообщалось, что на месте преступления были найдены вещдоки. В причастности к совершению преступления владелицы клуба подозревали человека, который в апреле этого года ввел смертельные инъекции двум коням, от чего они впоследствии погибли. МВД проводило проверку по факту происшествия. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.12.2025 20:09
Расследования 18.12.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 15:13
Расследования 18.12.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 14:21
Расследования 18.12.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 13:21
Расследования 18.12.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 13:18
Расследования 18.12.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 12:17
Расследования 18.12.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 10:54
Расследования 18.12.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 09:51
Расследования 18.12.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 08:46
Расследования 18.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 20:32
Расследования 17.12.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 18:17
Расследования 17.12.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 17:48
Расследования 17.12.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 17:19
Расследования 17.12.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 13:34
Расследования 17.12.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 12:16
Расследования 17.12.2025 12:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
19:10
Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не вездеСмотреть фотографии
18:41
Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:15
Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»Смотреть фотографии
17:23
В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесменаСмотреть фотографии
17:17
Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 январяСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
 