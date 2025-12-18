Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубе





Полиция задержала подозреваемого в отравлении лошадей в конном клубе «У озера» в Волгоградской области.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен ранее судимый 40-летний подозреваемый. В настоящее время мужчина задержан в рамках ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля 2025 года на территорию конного клуба в Волжском проник неизвестный, который отравил коня путем введения шприцем внутримышечной инъекции с неизвестным веществом. В результате животное погибло. 23-летняя хозяйка конного клуба обратилась в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель).

Напомним, одно преступление было совершено в апреле, а второе - в ночь с 5 на 6 декабря текущего года, когда на территорию клуба также пробрался отравитель в маске и влил лошадям кислоту в рот. Живодер изувечил пять животных – четыре лошади были в тяжелом состоянии, а пятая – в критическом.





Ранее сообщалось, что на месте преступления были найдены вещдоки. В причастности к совершению преступления владелицы клуба подозревали человека, который в апреле этого года ввел смертельные инъекции двум коням, от чего они впоследствии погибли. МВД проводило проверку по факту происшествия.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

