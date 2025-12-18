60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем доме

В Жирновске в результате ночного пожара погиб человек. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, трагическое происшествие случилось около полуночи. В селе Кленовка в деревянном доме горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили в 00-30 ч. В сгоревшем доме было обнаружено тело 60-летнего мужчины.
Еще один мужчина пострадал на пожаре в Кировском районе. Огонь вспыхнул в одной из квартир девятиэтажки 17 декабря в 18-04 ч. Возгорание быстро ликвидировали. 63-летнего волгоградца госпитализировали. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото (архив МЧС)