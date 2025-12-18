Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопроса





Волгоградскую область на итоговой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря будут представлять руководителя четырех средств массовой массовой информации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТВ.ОНЛАЙН, честь побывать на данном мероприятии выпала журналистам из Волгограда, Михайловки, Волжского и Урюпинска.

Так, в составе делегации от Волгоградской области в Москву прибыл 18 декабря главный редактор Муниципального телевидения Волгограда Николай Коробов. Из Михайловки в столицу отправилась Таиса Кудинова - главный редактор газеты «Призыв», а из Волжского – директор «Волжской правды» Илья Орлов. Столицу российской провинции – Урюпинск – на пресс-конференции с Владимиром Путиным представит Елена Пополитова – директор «Урюпинск-медиа».

Отметим, что вопросы, которые делегаты региона планируют озвучить Владимиру Путину, они держат в строжайшем секрете. Известно только то, что для президента волгоградцы подготовили три вопроса.

Разговор россиян с главой государства стартует 19 декабря в 12.00 по мск и будет транслироваться на всех федеральных телеканалах. О самом важном из этого разговора расскажет и редакция ИА «Высота 102».

Фото: МТВ.ОНЛАЙН