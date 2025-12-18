Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской области





Рейтинг самых богатых бизнесменов Волгоградской области в 2025 году составлен редакцией «Новости Волгограда». В топ-100 успешных предпринимателей попали аграрии, промышленники, владельцы строительных компаний и даже бывшие мэры Волгограда.

Суммарные активы сотни самых богатых людей Волгоградской области подорожали за год сразу на 10 млрд рублей и сейчас оцениваются в 142 млрд. Это, к слову, сопоставимо с годовым бюджетом Волгоградской области.



Итак, кто они, самые состоятельные жители региона?

Возглавил рейтинг Андрей Самохин, президент компании «Сады Придонья», на втором месте оказался Александр Малашкин, волгоградский предприниматель, владеющий половиной активов «ВОЛМА». Третье место занял Рашид Карсаков, возглавляющий торговый дом «Зерно Заволжья», четвертое – Юрий Гончаров, бизнес-партнер Александра Малашкина по «ВОЛМЕ». На пятом расположился Владимир Воронин, контролирующий холдинг «Гелио-Пакс».

На шестом – Анастасия Тарасова, руководящая оптово-производственной компанией Happywear. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко занял 7 место, восьмое – Лиган Хэ, добившийся успехов в бизнесе, связанном с металлообработкой. А замкнули десятку Александр Кочубей, бизнес-партнер Владимира Воронина, и Сергей Талдыкин, глава нескольких аграрных предприятий.



Кроме того, в сотне самых состоятельных бизнесменов оказались и другие известные личности, например, экс-мэр Волгограда Юрий Чехов, бывший депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов, глава строительной компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов, бывший председатель правительства Волгоградской области и экс-глава Алексеевского района Олег Керсанов, руководитель Volgabus Алексей Бакулин.



Рейтинг богатых жителей региона составлялся на основе открытых данных за 2024 год — финансовой отчётности компаний, зарегистрированных в Волгоградской области, и сведений из ЕГРЮЛ. В выборку вошли крупнейшие предприятия региона по ключевым показателям: чистые активы, выручка и чистая прибыль.



При составлении рейтинга не учитывалось личное имущество и недвижимость.

