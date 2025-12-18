Под Волгоградом хутор Медведев остался без воды





В Иловлинском районе Волгоградской области на территории Медведевского сельского поселения вот уже несколько дней пытаются восстановить централизованное водоснабжение. Здесь вышла из строя скважина, из-за чего местные жители остались без питьевого ресурса.

- Воды нет уже четвёртый день. Люди доведены до отчаяния. На весь хутор у нас всего пара дворов, у которых есть собственные независимые скважины, а большинство зависят от водопровода. Получается, сейчас без воды 13 МКД и где-то около 40 частных домов, — рассказал журналистам один из хуторян.

По словам мужчины, властями был организован подвоз воды, однако цистерны не хватает, чтобы жители смогли достаточно пополнить запасы для личных нужд и скотины.

Ситуацию прокомментировали в местной администрации. По словам главы поселения Александра Гребнева, авария действительно имеет место быть, однако произошла она всего два дня назад.

- На месте работают коммунальные службы. Делаем всё возможное для перезапуска водоснабжения. Сейчас идёт монтаж нового насоса из резерва. Также хотелось бы отметить, что на время устранения аварии в хуторе работает водовозка. Конечно, неудобства для жителей есть, но мы просим всех отнестись к ним с пониманием. Рассчитываем, что питьевой ресурс поступит в дома наших жителей уже этим вечером, — подчеркнул руководитель.

Отметим, по информации единой диспетчерской службы района, ситуация находится на контроле в райадминистрации. По данным специалистов, из-за неполадок без воды остались четыре улицы. Сегодня вечером запланирован тестовый запуск системы.