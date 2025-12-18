Общество

Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и области

Общество 18.12.2025 18:41
На территории крупнейшей больницы скорой помощи Волгограда и Волгоградской области введен обязательный масочный режим. 

- В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ убедительно просим всех посетителей (пациентов и сопровождающих) соблюдать масочный режим на всей территории нашей больницы, - сообщили в ГУЗ «ГКБСМП 25».

Напомним, что неделю назад в Волгоградской области прирост числа случаев ОРВИ и гриппа составил 15,3%.В целом заболеваемость регистрировалась на уровне значительно ниже среднероссийских показателей, что объясняли высоким коллективным иммунитетом из-за вакцинации.


