Расследования

Расчленителя жены суд отправил в СИЗО Волгограда

Расследования 18.12.2025 15:13
0
18.12.2025 15:13


18 декабря в Волгограде Кировский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения местному жителю, сознавшемуся в убийстве и расчленении тела супруги. Подозреваемый отправлен в СИЗО вплоть до 16 февраля 2026 года.




Резонансное преступление произошло 14 декабря. Мужчина, находясь в своей квартире, прицельным выстрелом из травматического пистолета в висок расправился с женой. Чтобы сокрыть произошедшее, он расчленил труп на куски и выбросил останки в Волгу. Пытаясь замести следы, вскоре он сообщил о пропаже суженой в полицию.

Однако скрывать правду от следствия волгоградец долго не смог и вскоре сознался в содеянном.

Примечательно, что, по словам соседей, супруги жили спокойно, не скандалили. Мужчина много времени проводил, работая вахтовым методом.

Отметим, СУ СК России по Волгоградской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.12.2025 15:13
Расследования 18.12.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 14:21
Расследования 18.12.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 13:21
Расследования 18.12.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 13:18
Расследования 18.12.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 12:17
Расследования 18.12.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 10:54
Расследования 18.12.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 09:51
Расследования 18.12.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 08:46
Расследования 18.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 20:32
Расследования 17.12.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 18:17
Расследования 17.12.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 17:48
Расследования 17.12.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 17:19
Расследования 17.12.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 13:34
Расследования 17.12.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 12:16
Расследования 17.12.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 06:22
Расследования 17.12.2025 06:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 