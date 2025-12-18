Расчленителя жены суд отправил в СИЗО Волгограда

18 декабря в Волгограде Кировский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения местному жителю, сознавшемуся в убийстве и расчленении тела супруги. Подозреваемый отправлен в СИЗО вплоть до 16 февраля 2026 года.







Резонансное преступление произошло 14 декабря. Мужчина, находясь в своей квартире, прицельным выстрелом из травматического пистолета в висок расправился с женой. Чтобы сокрыть произошедшее, он расчленил труп на куски и выбросил останки в Волгу. Пытаясь замести следы, вскоре он сообщил о пропаже суженой в полицию.

Однако скрывать правду от следствия волгоградец долго не смог и вскоре сознался в содеянном.

Примечательно, что, по словам соседей, супруги жили спокойно, не скандалили. Мужчина много времени проводил, работая вахтовым методом.

Отметим, СУ СК России по Волгоградской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.