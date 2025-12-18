Общество

Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградки

Общество 18.12.2025 13:44
0
18.12.2025 13:44


Дзержинский районный суд обязал известную интернет площадку ООО «РВБ» предоставить покупателю полную информацию о продавце приобретенного товара. С иском к ООО «РВБ», созданного в результате интеграции крупнейшего маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor, обратилась волгоградка после неудачной покупки спортивного костюма, в котором она обнаружила  дефекты и недостатки в пошиве. Истец хотела направить претензию производителю по факту некачественного товара, однако какая-либо информация о нем на сайте ответчика отсутствовала. Но и в компании «РВБ» на претензию волгоградки не ответили.

Суд указал, что согласно п. 2 ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», продавцом должна быть предоставлена потребителю информация о товаре, включая его характеристики, производителя, цену, условия покупки, сроки эксплуатации и гарантии, а также срок действия предложения.

На основании этого был сделан вывод, что действия ответчика, как владельца агрегатора, нарушают права истца как потребителя.

Компания RocketMom по решению суда должна будет предоставить волгоградке информацию о производителе костюма. Кроме того, с ответчика в пользу истца взысканы  компенсация морального вреда - 1 000 рублей, штраф - 500 рублей, а также неустойка - 50 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Решение в законную силу не вступило.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2025 16:34
Общество 18.12.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 15:05
Общество 18.12.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 14:44
Общество 18.12.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:55
Общество 18.12.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:52
Общество 18.12.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:44
Общество 18.12.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:24
Общество 18.12.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 12:40
Общество 18.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 12:15
Общество 18.12.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 11:07
Общество 18.12.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:41
Общество 18.12.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:37
Общество 18.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:19
Общество 18.12.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 09:52
Общество 18.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 09:35
Общество 18.12.2025 09:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 