Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградки





Дзержинский районный суд обязал известную интернет площадку ООО «РВБ» предоставить покупателю полную информацию о продавце приобретенного товара. С иском к ООО «РВБ», созданного в результате интеграции крупнейшего маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor, обратилась волгоградка после неудачной покупки спортивного костюма, в котором она обнаружила дефекты и недостатки в пошиве. Истец хотела направить претензию производителю по факту некачественного товара, однако какая-либо информация о нем на сайте ответчика отсутствовала. Но и в компании «РВБ» на претензию волгоградки не ответили.

Суд указал, что согласно п. 2 ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», продавцом должна быть предоставлена потребителю информация о товаре, включая его характеристики, производителя, цену, условия покупки, сроки эксплуатации и гарантии, а также срок действия предложения.



На основании этого был сделан вывод, что действия ответчика, как владельца агрегатора, нарушают права истца как потребителя.



Компания RocketMom по решению суда должна будет предоставить волгоградке информацию о производителе костюма. Кроме того, с ответчика в пользу истца взысканы компенсация морального вреда - 1 000 рублей, штраф - 500 рублей, а также неустойка - 50 рублей за каждый день неисполнения решения суда.



Решение в законную силу не вступило.



