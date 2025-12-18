



В управлении ФСБ России по Волгоградской области рассказали подробности о деятельности «осетровой» ОПГ. В нелегальном вылове и обороте краснокнижной рыбы, а также продуктов из неё были задействованы жители Волгоградской и Астраханской областей.

- Установлено, что межэтническая организованная преступная группа, не имея лицензии, организовали на территории нашего региона нелегальный канал поступления черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Фигуранты самостоятельно добывали, хранили и перевозили нелегальную продукцию для её последующей реализации.

Предотвратить деятельность ОПГ удалось благодаря оперативникам ФСБ. В 2023 году при задержании дельцов были изъяты 40 банок икры белуги и осетра домашнего приготовления, 500 кг рыбы, 650 браконьерских орудий, 5 моторных лодок, денежные средства в размере 2,7 млн рублей.

Отметим, ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщили о вынесении членам ОПГ наказания. Приговором Кировского районного суда Волгограда семеро фигурантов, в зависимости от роли в нелегальном бизнесе, приговорены к колонии общего режима на сроки до 5 лет и 6 месяцев.