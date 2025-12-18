Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде сегодня, 18 декабря, начали украшать главный символ приближающегося праздника – новогоднюю ель. Как сообщает ИА «Высота 102», работники парка почти закончили сбор искусственного дерева, одновременно установив на его макушке звезду. Фотограф Андрей Поручаев снял процесс с высоты птичьего полета.

Для того, чтобы водрузить звезду на макушку новогодней елки в ЦПКиО, рабочие задействовали автовышку. Сегодня же дерево планируют украсить гирляндами и елочными шарами – к концу дня все работы будут завершены.

Добавим, что в объектив фотокамеры попали и работы, которые одновременно ведутся за стальным ограждением в ЦПКиО.

Судя по снимкам, там в бодром темпе возводят фонтанный комплекс. Согласно планам дирекции парка, на одной из главных аллей появится 6 фонтанов общей площадью 1600 кв.м. Работа их будет сопровождаться различными эффектами - голограммой, лазером и огнями. Максимальная высота струи составит 40 метров. Ввести в эксплуатацию фонтанный комплекс планируют до лета 2026 года.

Поблизости продолжается демонтаж колеса обозрения. Работники подрядной компании к этому дню уже приступили к разбору основы аттракциона. Напомним, что в скором времени здесь стартует строительство самого большого о диаметру в России колеса обозрения.