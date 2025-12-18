Общество

Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии Волгограда

18.12.2025
В администрации Волгограда оперативно произвели перестановки в руководящем составе правового управления, которое до 17 декабря официально возглавляла Дарья Казанкова, арестованная столичными силовиками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт мэрии, временно обязанности Казанковой будет исполнять ее заместитель Ольга Спиридонова. 

Напомним, накануне «Высота 102» сообщила о задержании в Волгограде главы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза и руководителя правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. Последняя ранее также трудилась в обладмине и курировала экологически блок.

По не подтвержденным официально сведениям, задержание высокопоставленных чиновников произведено московскими силовиками в рамках одного уголовного дела. 

Что касается Алексея Сивокоза, который возглавлял до вчерашнего дня облкомприроды с 2022 года, то он по-прежнему на сайте администрации Волгоградской области числится руководителем комитета. 

16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 