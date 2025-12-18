Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии Волгограда





В администрации Волгограда оперативно произвели перестановки в руководящем составе правового управления, которое до 17 декабря официально возглавляла Дарья Казанкова, арестованная столичными силовиками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт мэрии, временно обязанности Казанковой будет исполнять ее заместитель Ольга Спиридонова.

Напомним, накануне «Высота 102» сообщила о задержании в Волгограде главы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза и руководителя правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. Последняя ранее также трудилась в обладмине и курировала экологически блок.

По не подтвержденным официально сведениям, задержание высокопоставленных чиновников произведено московскими силовиками в рамках одного уголовного дела.

Что касается Алексея Сивокоза, который возглавлял до вчерашнего дня облкомприроды с 2022 года, то он по-прежнему на сайте администрации Волгоградской области числится руководителем комитета.