



В Волгограде следователи СК России завершили сбор доказательств по уголовному делу в отношении местного жителя, угрожавшего убийством бывшей супруге и слив в Сеть порнографии с ее участием. На преступление абьюзера подтолкнула ревность.

– В феврале 2025 года между обвиняемым и его бывшей супругой произошел конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры мужчина высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством, и в подтверждение своих слов нанёс ей несколько ударов. В марте этого же года, желая очернить репутацию женщины, он распространил фотографии и видеозаписи интимного характера, которые получил от неё в период совместного проживания, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Распространял порно с экс-женой целенаправленно ее близкому окружению. Для этого волгоградец создал в мессенджере группу с открытым доступом и добавил туда всех «заинтересованных». Примечательно, что вступить в эту группу могли и другие люди, получившие к ней доступ.

– В результате действий обвиняемого была нарушена неприкосновенность частной жизни потерпевшей, а также совершено распространение запрещённых материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, – уточняет представитель волгоградского СУ СКР.

Волгоградский абьюзер обвиняет по трем статья Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»). По совокупности статей ему грозит суровое наказание – дело уже передано в районный суд.

Фото: ИИ