Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейном

18.12.2025 14:44
18.12.2025 14:44


Планы дальнейшего развития центра «Юный ястреб» и лагеря «Авангард» в Волгоградской области озвучил 18 декабря губернатор Андрей Бочаров на выездном совещании. Глава региона отметил, что в 2026-2027 годах здесь появятся новые объекты, в числе которых деловой центр, большое тактическое поле войскового образца, полигон для БПЛА, киберполигон, взлетно-посадочная полоса, трасса «Гонка героев», открытый подогреваемый уличный бассейн, образовательный центр «Эшелон» и другие.

По словам губернатора, в регионе вопросы реализации молодежной политики являются приоритетной задачей, поэтому объем финансовых средств для реализации озвученных планов будет обеспечен на достаточном уровне.


Как сообщили в администрации региона, Андрей Бочаров лично оценил, что уже сделано на этом объекте и как исполняются задачи по развитию инфраструктуры центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и оборонно-спортивного лагеря «Авангард», которые им были поставлены еще в самом начале 2025 года.

- Все задачи 2025 года на площадке «Юного ястреба», «Авангарда» выполнены в полном объеме. Кроме того, создан хороший задел для реализации новых инфраструктурных проектов, связанных с развитием молодежного движения, — губернатор. - Все получается масштабно, приближенно к боевым условиям. Нет ничего фанерного – все настоящее.


В 2025 году в ходе работ по укреплению материально-технической инфраструктуры центра «Юный ястреб» и его опорного элемента — оборонно-спортивного лагеря «Авангард» завершено строительство центра «Форум», двух учебных корпусов, столовой и склада. Продолжается возведение закрытого тира, учебного центра, крытого бассейна и заглубленного командного пункта. Для занятий приобретается самое современное оборудование и техника для обучения и отработки практических навыков.


Так, например, в этом году выполнен монтаж 87-метрового тренировочного газопровода-перехода, симулятора операции на СВО. Проект включает имитацию газопровода диаметром 1420 мм, аналогичного тому, что был задействован российскими военнослужащими при штурме Суджи в марте 2025 года.


- Мы посчитали, что такой объект должен быть здесь, чтобы дети могли понять, что значит выполнять задачи специальной военной операции, — пояснил Андрей Бочаров.


Развитие инфраструктуры центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб», оборонно-спортивного лагеря «Авангард» — большая мультидисциплинарная задача и серьезная межведомственная работа, в которой принимают участие практически все органы исполнительной власти Волгоградской области, во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации, с Министерством обороны России, с Министерством просвещения и Министерством спорта России, с воинскими частями и соединениями Южного военного округа, в том числе дислоцированными на территории Волгоградской области. Андрей Бочаров особенно подчеркнул, что все проекты реализуются на высоком уровне. Уже сегодня площадка отвечает самым современным требованиям и становится базой для проведения огромного количества мероприятий. В их числе  окружной и федеральный этап Всероссийской игры «Зарница 2.0», Всероссийский слет поисковых отрядов и закрытие Всероссийской Вахты памяти, Всероссийские казачьи игры и другие мероприятия межрегионального и областного уровня. 

Губернатор отметил, что в 2025 году участниками таких программ стали более 30 тысяч молодых людей из 89 регионов РФ.

