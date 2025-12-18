В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двое

Обогреватель стал причиной смертельного пожара в Волжском, где погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС РФ. Также, по данным федерального ведомства, в огне пострадал еще один мужчина, который получил ожоги и был госпитализирован.
Напомним, в ГУ МЧС по Волгоградской области ранее рассказывали подробности этой трагедии. Пожар случился поздно вечером 16 декабря в СНТ «Цветущий сад». Огонь полыхал в доме на площади 30 квадратных метров. Когда огонь потушили, на месте пожарища были обнаружены тела 42-летней женщины и 66-летнего мужчины.
Фото МЧС РФ