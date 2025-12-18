В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипулятором





В Камышине Волгоградской области сотрудник коммерческой организации погиб на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла 10 ноября. Двое рабочих ремонтировали гидравлическое оборудование.



- В ходе работ было обнаружено подтекание рукава высокого давления одного из гидравлических узлов рельсового манипулятора. При устранении неисправности один из работников находился в опасной зоне между элементами оборудования. В процессе ремонта произошло движение подвижной части манипулятора, в результате чего мужчина получил тяжёлые телесные повреждения и скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СК по Волгоградской области.



Эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила вследствие тупой сочетанной травмы груди, позвоночника и живота.В рамках расследования будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию и безопасность производственного процесса.







