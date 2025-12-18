В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без тепла





Жителей Котово настигла новая беда – сегодня, 18 декабря, в части города пропало еще и отопление. Районные власти сообщили о порыве на теплотрассе по ул. Губкина, 2.

В связи с этим приостановлена подача теплоснабжения в МКД на ул. Мира 181, 183, ул. 185, ул. 187, ул. Лаврова 10, 15,17 ул. Губкина 1,2,4,10 ул. Победы 22,24,26,28, 30 ул. 60 лет ВЛКСМ 1,3,5,9. Также без тепла остались школа № 2, детские сады № 5 и 10.



Напомним, как сообщало V102.RU, за последние три дня в этом городе Волгоградской области произошли две аварии на реконструируемом водоводе Филино-Котово. Только утром ресурс начал поступать в дома жителей, однако вода дошла не до всех.





