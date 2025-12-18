Происшествия

В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без тепла

Происшествия 18.12.2025 14:58
0
18.12.2025 14:58


Жителей Котово настигла новая беда – сегодня, 18 декабря, в части города пропало еще и отопление. Районные власти сообщили о порыве на теплотрассе  по ул. Губкина, 2.

В связи с этим приостановлена  подача теплоснабжения  в МКД на ул. Мира 181, 183, ул. 185, ул. 187, ул. Лаврова 10, 15,17 ул. Губкина 1,2,4,10 ул. Победы 22,24,26,28, 30 ул. 60 лет ВЛКСМ 1,3,5,9. Также без тепла остались школа № 2, детские сады № 5 и 10.

Напомним, как сообщало V102.RU, за последние три дня в этом городе Волгоградской области произошли две аварии на реконструируемом водоводе Филино-Котово. Только утром ресурс начал поступать в дома жителей, однако вода дошла не до всех.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.12.2025 14:58
Происшествия 18.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:02
Происшествия 18.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 12:24
Происшествия 18.12.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 11:30
Происшествия 18.12.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 09:43
Происшествия 18.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 07:59
Происшествия 18.12.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 05:39
Происшествия 18.12.2025 05:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 10:44
Происшествия 17.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:57
Происшествия 17.12.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:54
Происшествия 17.12.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 15:21
Происшествия 16.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:53
Происшествия 16.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:15
Происшествия 16.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:15
Происшествия 16.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 08:15
Происшествия 16.12.2025 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачугеСмотреть фотографии
13:18
Трое осужденных экс-депутатов вновь предстанут перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 