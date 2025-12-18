Расследования

В Волжском пенсионерка прописала троих иностранцев в своей лачуге

Расследования 18.12.2025 13:21
В Волгоградской области 73-летняя жительница Волжского подозревается в фиктивной постановке на учет троих иностранных граждан. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сотрудники отдела по вопросам миграции установили, что пожилая волжанка в принадлежащем ей домовладении зарегистрировала троих иностранцев. Женщина заранее знала, что жить в ее доме они не будут.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

