В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналога





Депутаты Волгоградской городской думы утвердили новые льготы для семей участников специальной военной операции по защите Донбасса. По предложению прокуратуры областного центра родные бойцов будут освобождены от туристического налога.

Как ранее сообщала редакция, в Волгограде на сегодняшний день действует дополнительная налоговая ставка в размере 1% от цены размещения туристов, но не ниже 100 рублей. По информации администрации Волгограда, за 7 месяцев 2025 года гости пополнили городскую казну на 23,2 млн рублей.

Отметим, к 2029 году налоговая ставка в городе должна постепенно вырасти до 5% от стоимости размещения. Помимо семей бойцов СВО от уплаты турналога ранее уже были освобождены Герои России и Советского Союза, ветераны боевых действий, участники СВО, Герои Труда, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Сталинграда, инвалиды.