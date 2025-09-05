Центр Волгограда встал в пробке из-за перекрытых дорог





5 сентября, несмотря на предупреждения властей, волгоградских водителей застала врасплох временная схема движения автомобилей. Из-за перекрытия 0-й Продольной в утренний час пик центр Волгограда сковали пробки.

- 7-я Гвардейская и ул. Землянского стоят намертво. Водители пытаются по привычке проскочить в Ворошиловский район по рокадной дороге, доезжают до неё и упираются в заблокированный участок. В результате им приходится разворачиваться и вновь возвращаться на пр. Ленина, - рассказал журналистам один из автолюбителей.





По информации «Яндекс Карт», затор постепенно охватывает и прилегающие дороги.





Из-за огромной пробки с регулированием потока не справляется светофор на перекрёстке ул. 7-й Гвардейской и пр. Ленина. В результате движение оказалось затруднено и на проспекте.

- Пытаясь вернуться на проспект и не опоздать на работу, водители вынуждены искать объездные пути. Многие вспомнили про грунтовую дорогу за туберкулёзным диспансером, кто-то пытается прорваться через дворы, - добавил мужчина.





Также затор сейчас наблюдается и на участке пр. Ленина в границах ул. Гагарина и ул. Ленина. Затруднено движение и по направлению в центр города на Астраханском мосту.

Напомним, 4 сентября в Волгограде стартовал международный молодёжный фестиваль #ТриЧетыре. Как ранее сообщала редакция, в связи с проведением массовых мероприятий власти приняли решение временно запретить движение транспорта по Центральной набережной и близлежащим улицам.

Фото: Алексей Костяков