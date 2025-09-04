Общество

С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыре

04.09.2025 20:37
В Волгограде сегодня, 4 сентября, стартовал четвертый молодежный фестиваль, который в этом году приобрел международный статус. Торжественное открытие состоялось в амфитеатре на набережной. 


Гостей и участников мероприятия приветствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Приятный сюрприз приготовили и  российские космонавты.


Глава региона отметил, что событие происходит в памятный для страны год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Чуть более шести десятков лет назад наши родители, а для многих из вас бабушки и дедушки, радовались и приветствовали первый в истории полет советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. А уже сегодня наши российские космонавты с околоземной орбиты приветствуют вас — с расстояния более 400 километров. И желают вам, участникам волгоградского молодежного фестиваля, добра, благополучия, успехов, Путь к мечте начинается с детства, юности. Он непростой. Но надо помнить всегда, что только упорство, вера в себя, вера в своих товарищей, большое трудолюбие позволят реализовать вашу мечту, - выступил глава региона.


Открытие в амфитеатре прошло с космическим размахом: участников поприветствовали с борта МКС. Кроме того, покорители космоса присутствовали сегодня и среди почетных гостей.


Напомним,  фестиваль #ТриЧетыре, который задумывался как площадка для талантливой молодежи,  пройдет в Волгограде с 4 по 6 сентября  во время празднования Дня города. В городе  состоятся многочисленные развлекательные и концертные мероприятия, в которых примут участие более 1,5 тысячи молодых людей.  Идею молодежи проводить такой фестиваль несколько лет назад поддержал глава региона.


В 2025 году слоган феста — «Семья. Родина. Победа», программа посвящена 80-летию Великой Победы, Году Защитника Отечества.



Фото администрации Волгоградской области

