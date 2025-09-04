



5 и 6 сентября в Волгограде власти скорректируют режим работы общественного транспорта. Для удобства гостей и участников фестиваля #ТриЧетыре в мэрии решили продлить работу автобусов, троллейбусов и трамваев, а также временно скорректировать некоторые маршруты.

Трамвай №3 выполнит последний рейс с «ул. КИМ» в 1:20, трамвай №10 5 сентября в 23:00, а 6-го в 23:30. Скоростной трамвай 5 сентября со станции «Комсомольская» в направлении Советского района отойдёт в 22:39, а в сторону Тракторозаводского района – в 23:12. 6 сентября, соответственно, вагоны стартуют отсюда в 23:09 и 23:42.

Автобусы №2 и №21 в период с 22:00 до 23:00 будут отъезжать с конечных в центре города с интервалом в 10 минут. 5 сентября электробус №15 стартует от остановки на «Ул. Комсомольской» в сторону Кировского района в 22:46, в направлении Жилгородка в 22:52, последний рейс с «Ул. Комсомольской» отправится в Кировский район в 23:44.

- 5 сентября автобусные маршруты №№6, 35, 55, 88 отправятся в последние рейсы от конечных остановок в Центральном районе около 23:00. 6 сентября работа указанных маршрутов будет в среднем продлена до 23:20. Кроме того, в субботу с 22:20 помимо регулярных рейсов на маршруте № 6 будут организованы дополнительные 4 спецрейса по направлению «Ж/д вокзал – Жилгородок», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Добавить ночных рейсов пообещали и автобусному маршруту «Детский Центр» - «Школа №36».

Кроме того, 5 сентября продлена будет работа троллейбусов №№8А, 9, 10, 10А, 15А до 23:25. После 22:00 их интервал движения составит 20 минут. 6 сентября последние рейсы по маршрутам №№ 8а, 9, 10 и 15а отъедут из центра города в период с 23:45 до 24:00.

На случай форс-мажора в центре будут дежурить несколько резервных троллейбусов, готовых подхватить пассажиропоток.

Из-за перекрытия набережной 5 и 6 сентября автобус №35 будет разворачиваться на «Детском центре». Также будет работать и маршрут №98.

Напомним, как ранее сообщала редакция, помимо городского транспорта во время проведения фестиваля #ТриЧетыре запланированы и дополнительные рейсы пригородных электричек.