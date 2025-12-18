300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской области

Сотрудники Россельхознадзора признали недостоверными сведения о декларировании 300 тонн подсолнечника из хозяйства в Клетском районе Волгоградской области.

Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, растение, выращенное для производства подсолнечного масла, в 2025 году обрабатывалось пестицидом, но в декларации сведения о безопасности отсутствовали.

- Однако согласно протоколу испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии, испытания на определение остаточных количеств пестицидов не проводилось. В протоколе испытаний содержится неполный перечень показателей безопасности, определенных приложением 6 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», - пояснили специалисты.

Декларация о соответствии признана недействительной. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.





