Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабря

В Волгограде 20 декабря состоится торжественное открытие главной ёлки города, которая в этом году установлена в Городском саду. Как сообщили в мэрии, в субботу здесь также откроют резиденцию Деда Мороза.

Для юных волгоградцев организаторы подготовили настоящий праздник с участием сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, лошадки Искорки, Снеговика и Бабы Яги. Также перед гостями мероприятия выступят солисты МУК «Волгоградконцерт» и артисты МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда».

- Праздничное действо пройдет с 15:30 до 19:00, его кульминацией станет включение светодиодных гирлянд на главной новогодней ёлке Волгограда. Живое дерево, высотою порядка 17 метров, растет вблизи главной сцены Городского сада, - уточнили в администрации Волгограда.

Резиденция Деда Мороза в Городском саду будет работать ежедневно до 11 января с 12:00 до 19:00.

Фото из архива V102.RU

