Спорт, искусство и известные гости: чем удивит фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде в 2025 году





Остались считанные дни до старта крупнейшего фестиваля #ТриЧетыре, который в Волгограде объединит студенческую молодежь со всей страны и не только. В этом году фестиваль будет проходить с 6 по 7 сентября и по праву получит статус интернационального мероприятия – событие соберет гостей из 15 стран, в том числе Казахстана, Белоруссии и Сербии.

Чем еще удивит четвертый по счету волгоградский фестиваль молодежи, – в материале ИА «Высота 102».

Гости и хедлайнеры





Именно выступления знаменитых гостей и артистов становятся из года в год на фестивале молодежи в Волгограде самыми ожидаемыми событиями. Набирая обороты, фест привлекает все более популярных звезд. Летом 2025 года программой мероприятий предусмотрена встреча участников с продюсером и блогером Романом Алексеевниным, хореографом Ольгой Шук, тревел-блогером Евгением Семеновым, актером и музыкантом Александром Асташенком,. Планируют посетить город-герой на Волге российские космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Борисенко, боец MMA Сергей Харитонов, а также актриса театра и кино Серафима Низовская.

На главной сцене феста перед участниками и гостями выступят поп- и рэп-исполнитель Konfuz, певица Нюша, DJ-дуэт Filatov & Karas, поп-группы 5УТРА и RASA, а также музыкальная группа GAYAZOV$ BROZER$.

Расширение границ





Фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде в этом году в традиционном формате, однако впервые охватит большую часть центра города. В этом году запланировано шесть основных локаций. Они разместятся на верхней и нижней террасах набережной в границах от улицы Краснознаменской до улицы им. 7-й Гвардейской, в амфитеатре, у музея-панорамы «Сталинградская битва», на стадионе «Волгоград Арена».

Также будет задействован региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Среднеахтубинском районе и Комсомольский сад в центре Волгограда. Для участников и гостей будут работать более 70 досуговых и познавательных площадок. Откроет главное событие молодежи всего региона масштабная патриотическая акция, приуроченная к 80-летнему юбилею Великой Победы. Слоганом фестиваля станет девиз «Семья. Родина. Победа».

Кроме того, организаторы фестиваля в этом году хотят побить сразу два рекорда: по посещаемости и по количеству участников. Напомним, в 2024 году событие собрало за три дня более 500 тысяч человек. Этим летом участниками молодежного фестиваля станут гости из 15 стран, в том числе Казахстана, Белоруссии и Сербии. Планируют посетить Волгоград жители Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Херсона и Запорожья.





В связи с проведением фестиваля в Центральном районе Волгограда с 2 по 6 сентября будет запрещен проезд автотранспорта по некоторым улицам. С 10:00 2 сентября по 10:99 8 сентября станет пешеходной улица им. Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской. С 08:00 4 сентября до 24:00 6 сентября на улице Чуйкова также будет действовать запрет на движение автотранспорта до ул. 13-й Гвардейской.

С 22:00 4 сентября по 23:00 6 сентября свободной от автомобилей станет улица Советская в границах от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида. С 22:00 4 сентября до 15:00 7 сентября пешеходный режим будет действовать и на Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской, а также на прилегающих к ней участках улиц Краснознаменской и Комсомольской.

С 22:00 5 сентября до 24:00 6 сентября движение, остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы им. Чуйкова в границах улиц Наумова и Пражской будет ограничена.

Еще одна пешеходная зона будет действовать с 20:00 5 сентября до 09:30 6 сентября по улицам: Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской), Володарского (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Коммунистической), Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической), Ленина (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Мира), Аллее Героев (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Мира).

Программа мероприятий





Официальное открытие фестиваля состоится 4 сентября на площади Павших Борцов в 10:00 – стартует фестиваль с Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня.

5 сентября

С 10:00 в этот день будет дан старт соревновательной программы. Состязания в различных дисциплинах будут проходить на верхней и нижней террасах набережной, в Амфитеатре, парке «Комсомольский сад» и парке «Городской сад», на стадионе «Волгоград Арена» и на стадионе Волгоградской физакадемии, а также в библиотеке Горького, в школе №83 по улице Ленина, 21, на базе школы олимпийского резерва имени Родимцева, а также в центре уличного баскетбола международного класса на пересечении ул. им. маршала Чуйкова и ул. Пражской. Все соревнования будут завершены к 22:00.

6 сентября

В субботу, 6 сентября, новый день фестиваля откроет Парад студенчества, который стартует с 07:30 от НЭТа и завершится в 10:00 на Аллее Героев у центральной лестницы.

С 10:00 на площадках стартует основная досуговая программа, в конце которой пройдет праздничный концерт. Завершит выступления артистов красочный фейерверк в 22:00.

В этот день также стартует и V Волгоградский фестиваль колокольного звона «Александровский звон» у одноименного собора. Время проведения – с 14:00 до 17:00.

7 сентября

Последний день феста начнется с спортивного мероприятия – «Волгоградского марафона-гандикапа», который пройдет с 08:00 до 13:00. Программой предусмотрено множество выступлений и мероприятий на нижней и верхней террасах набережной:

10:00 –16:00 – легкоатлетический пробег «Волгоградская миля».

11:00 –11:30 – гастрономическая площадка «Аллея вкусов».

11:00 –21:00 – аллея народных художественных промыслов.

11:00 –16:00 – площадка «Волгоград – столица общественной дипломатии».

11:00 –17:00 – выставка работ учащихся детской художественной школы и детских школ искусств Волгограда «Любимый город».

13:00 –15:00 – концертная программа «Волгоград – город молодых, город исторических ценностей».

13:00 –15:00 – выставка домашних животных «Наши милые и верные друзья».

15:00 –18:00 – соревнования по дартсу, настольному теннису и бочче среди лиц с ограниченными возможностями.

15:00 –18:00 – концерты «Волгоград – город солнца, город ярких детей!» и «Любимый сердцем город мой!».

18:30 –21:00 – праздничный концерт с выступлением творческих коллективов Волгограда и российских исполнителей.