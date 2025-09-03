Общество

Электрички из Волгограда и Волжского привезут гостей на фестиваль #ТриЧетыре

03.09.2025 21:13
03.09.2025 21:13


Для участников и гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре 5 и 6 сентября пустят дополнительные электрички. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении желдороги, электропоезда пойдут в Волжский и Красноармейский район Волгограда.

5 сентября можно будет уехать из центра Волгограда на электричках:

-  №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка, которая отправится со ст. Волгоград-1 в 22:45 и прибудет на ст. Шпалопропитка в 23:47;

- №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский. Отправление со ст. Волгоград-1 в 22:45, прибытие на ст. Волжский в 23:36.

На 6 сентября назначены:

- №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление ст. Волгоград-1 в 23:00, прибытие на ст. Шпалопропитка в 00:02;

- №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправитсясо ст. Волгоград-1 в 23:00, прибудет на ст. Волжский в 23:51.

О том, чем удивит фестиваль в этом году - читайте в нашем материале.

21:33
«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
21:13
Электрички из Волгограда и Волжского привезут гостей на фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:49
В Минэкономразвития отрапортовали о замедлении инфляции до 8,28%Смотреть фотографии
19:29
«Никто в ту дыру не спускался»: школьницу, пропавшую в Волгограде 1 сентября, случайно нашли в глубокой ямеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:28
В Волгограде торговый дом задолжал мастеру участка полмиллиона рублейСмотреть фотографии
17:49
«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ЗеленскимСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в ИловлеСмотреть фотографии
16:09
Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗССмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНРСмотреть фотографии
15:04
Чекисты почтили память жертв страшных терактов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»Смотреть фотографии
14:06
В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:56
До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Руководители и профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили горняков с Днем шахтераСмотреть фотографии
13:35
Новый военный комиссар назначен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номеромСмотреть фотографии
12:33
«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
12:22
ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в ГосдумуСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьникаСмотреть фотографии
11:41
Почти 2000 квадратных метров асфальта восстановили за месяц в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентовСмотреть фотографии
11:38
Четверых пропавших без вести волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:29
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака впервые доставили в облсудСмотреть фотографии
11:25
«Это была жирная точка»: Бочаров посетил выставку в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войнеСмотреть фотографии
10:35
Руководство УК в Волгограде заподозрили в махинацияхСмотреть фотографии
10:29
Нагрузка в школе и буллинг вызывают ожирение у подростковСмотреть фотографии
10:26
«Регистрировали пачками»: в Волгограде СОБР взял штурмом дворец миграционной мафииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №3Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде владельца «Чайхоны» оштрафовали за незаконный труд мигрантовСмотреть фотографии
09:35
Волгоград вновь сменил название на СталинградСмотреть фотографии
 