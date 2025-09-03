Электрички из Волгограда и Волжского привезут гостей на фестиваль #ТриЧетыре

Для участников и гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре 5 и 6 сентября пустят дополнительные электрички. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении желдороги, электропоезда пойдут в Волжский и Красноармейский район Волгограда.

5 сентября можно будет уехать из центра Волгограда на электричках:

- №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка, которая отправится со ст. Волгоград-1 в 22:45 и прибудет на ст. Шпалопропитка в 23:47;

- №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский. Отправление со ст. Волгоград-1 в 22:45, прибытие на ст. Волжский в 23:36.

На 6 сентября назначены:

- №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление ст. Волгоград-1 в 23:00, прибытие на ст. Шпалопропитка в 00:02;

- №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправитсясо ст. Волгоград-1 в 23:00, прибудет на ст. Волжский в 23:51.

