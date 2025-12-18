



В Волгодонске Ростовской области лишь благодаря бдительности сотрудников регионального управления МВД России удалось предотвратить крупный теракт. Как сообщает Привет-Ростов, 16-летняя студентка колледжа планировала пронести в административное здание 10 килограммов тротила в своем рюкзаке. Однако девушка вызвала подозрения у сотрудников, патрулировавших улицу, и была остановлена ими.

В ЦОС ФСБ России уточняют, что взрывное устройство было самодельным, а теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Преступники намеревались нанести удар по мирному населению в Волгодонске.

По информации Привет-Ростов, девушка была остановлена неподалеку от парка «Юность». При обследовании находившегося в сумке предмета специалисты-взрывотехники установили присутствие бомбы, начиненной крепежными деталями типа саморезов, болтов и гвоздей, оснащённой электронной системой запуска по времени.

– Задержанная ученица, которой всего лишь исполнилось 16 лет, рассказала, что нашла сумку около садоводческого товарищества «Ветеран» и намеревалась передать её должностному лицу администрации к началу второго часа дня, – передает ростовское СМИ со ссылкой на силовые ведомства.

Также сообщается, что юная ростовчанка ранее оказалась под давлением мошенников.