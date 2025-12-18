



18 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая №5. В утренний час пик на перекрёстке ул. Качинцев и ул. Новодвинской трамвай протаранил иномарку. Момент ДТП попал на видео.





Судя по опубликованным кадрам, водитель автомобиля Ford ожидал возможности пересечь перекрёсток. Иномарка пропустила трамвай, однако, как только тот освободил проезд, поспешила проскочить вперёд. В этот момент на проезжую часть выехал ещё один вагон.

От сильнейшего удара машина получила повреждения. Из-под капота повалил дым.

Отметим, по словам очевидцев, в аварии обошлось без жертв. На время регистрации ДТП оказалось остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12. По информации центра управления пассажирскими перевозками Волгограда, на текущий момент работа электротранспорта возобновлена. Подвижной состав постепенно возвращается к установленному графику.

Фото и видео: Волгоград / t.me