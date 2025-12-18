В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощи





18 декабря в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке «Юного ястреба» прошла церемония передачи 100 новых автомобилей скорой помощи. Качество машин вместе с медиками лично проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.

- Мы на плановой основе продолжаем работу по созданию на территории Волгоградской области современной системы оказания медицинской помощи, и оказание скорой помощи жителям региона является очень важной составной частью этой задачи. Обновление подвижного состава, оснащение современным оборудованием и техникой — неотъемлемая часть этой работы, — подчеркнул руководитель.





Глава региона отметил, что задача по обновлению парка скорых – одна из ключевых. От уровня оснащения подвижного состава зависит качество оказания жителям Волгоградской области медицинской помощи.

Благодаря регулярному приобретению новых спецавтомобилей, парк используемых в регионе скорых возрастом старше пяти лет снизился до 10%. Власти намерены и дальше продолжать эту работу, несмотря ни на какие сложности.





Отметим, в числе передаваемых сегодня машин 92 обычные скорые и 8 реанимобилей. Они будут переданы медицинским бригадам уже в начале 2026 года. Как ранее сообщала редакция, срок их лизинга составляет 13 месяцев. На эти цели из бюджета выделено было 784,4 млн рублей. Необходимые средства на покупку были получены в рамках соглашения со Сбером. Помимо сотни скорых отдельно власти приобретают два реанимация для ГУЗ "ГКБСМП № 25"

Фото: администрация Волгоградской области