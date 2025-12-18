Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяца

В Центральном районе Волгограда приостановлена работа точки общепита. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, у владельца павильона общественного питания «Мангал», расположенного около ТРК «Европа Сити Молл», отсутствовала медицинская книжка.

Кроме того, в заведении отсутствовал гигиенический журнал, куда ежедневно должны вноситься результаты осмотра работников на наличие заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела. Проверка РПН выявила и другие нарушения. В частности, для продовольственного сырья и готовой продукции в павильоне использовалось одно технологическое и холодильное оборудование, разделочный инвентарь и производственный стол, под которым работники киоска хранили свою обувь, одежду и другие личные вещи.