Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяца

18.12.2025 11:30
В Центральном районе Волгограда приостановлена работа точки общепита. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, у  владельца павильона общественного питания «Мангал», расположенного около ТРК «Европа Сити Молл», отсутствовала медицинская книжка. 

Кроме того, в заведении отсутствовал гигиенический журнал, куда ежедневно должны вноситься результаты осмотра работников на наличие заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела. Проверка РПН выявила и другие нарушения. В частности, для продовольственного сырья и готовой продукции в павильоне использовалось одно технологическое и холодильное оборудование, разделочный инвентарь и производственный стол, под которым работники киоска хранили свою обувь, одежду и другие личные вещи.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований решением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Судебный пристав опечатал оборудование и входы в помещение и предупредил индивидуального предпринимателя об административной ответственности в случае, если заведение фаст-фуда откроется раньше обозначенного срока.

Фото УФСПП по Волгоградской области

