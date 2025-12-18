Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связью





125 обращений жителей Волгоградской области по разной тематике зафиксировали в ноябре в региональном управлении Роспотребнадзора. В октябре жалоб было больше - 138



33 обращения касались условий проживания в жилых помещениях, воспитания и обучения – 4, на качество продуктов пожаловались четверо. Санитарным состоянием территории недовольны двое жителей. Качество воды и водоснабжения не устроило двоих волгоградцев, а одно обращение касалось состояния атмосферного воздуха.



В сфере нарушения прав потребителей зарегистрированы 55 обращений, большая часть (40) – на тему продажи непродовольственных товаров. Также волгоградцы получили консультации по поводу услуг связи, транспорта, нарушения правил оказания услуг ЖКХ, банковской и страховой деятельности.



