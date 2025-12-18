Экономика

Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДС

18.12.2025
ФАС предостерегла торговые сети  от роста цен на ряд продуктов из-за предстоящего увеличения ставки НДС. Соответствующие письма направлены ритейлерам. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%.

Напомним,  Закон об изменении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако это не должно коснуться продуктов питания, реализуемых по льготной ставке, отметили в ведомстве.

Антимонопольщики также вновь обратили внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары. В случае выявления нарушений будут  приниматься соответствующие меры реагирования, добавили в ФАС.

Предупреждения направлены в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также сеть группы компаний «Х5», «Магнит», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Спар», «Метро», «Гиперлобус», «Зельгрос», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Ярче!»

Справка. В перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством РФ,  входят 24 наименования: мясо — говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса); птица — куры (кроме куриных окорочков); рыба — мороженая неразделанная; масло сливочное и подсолнечное; молоко и яйца — молоко питьевое, яйца куриные; сахар (песок) и соль (поваренная пищевая); мука пшеничная; хлеб — ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки; крупы — рис шлифованный, пшено, крупа гречневая (ядрица); вермишель; овощи — картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь; фрукты — яблоки.

