Спорт

В матче «Ротора» и «Спартака» обновлен рекорд посещаемости сезона 

Спорт 01.09.2025 12:06
0
01.09.2025 12:06


Игра седьмого тура Первой лиги между «Ротором» и «Спартаком» из Костромы, которая состоялась 30 августа на «Волгоград Арене», побила очередной рекорд посещаемости. Субботнюю встречу, завершившуюся со счетом 2:1 в пользу гостей, посетили 20050 болельщиков, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». 

В тройку лидеров по итогам седьмого тура также вошли игры «Урал» - «Факел» в Екатеринбурге (18579) и «Енисей»- «Сокол» в Красноярске (7481). 

«Ротор» провел четыре домашних матча в нынешнем первенстве. На волгоградском стадионе прошли игры с «Енисеем» (15838 зрителей), «Уфой» (18256), «Торпедо» (19987) и «Спартаком». В каждой из этих игр волгоградцы и гости города обновляли рекорды сезона на момент завершения данных матчей.

В среднем игры «Ротора» в Волгограде в первых турах посетили 18533 зрителя, что также является лучшим результатом в данном показателе. На второй позиции расположился «Урал» (13504) и тройку замкнул «Факел» (9445).  

Следующий матч на «Волгоград Арене» пройдет 7 сентября. Соперником волгоградской команды в девятом туре станет «СКА-Хабаровск». Начало встречи в 18-00 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

