«Ротор» возглавляет рейтинг посещаемости в Первой лиге 

По итогам летне-осенней части Первой лиги волгоградский «Ротор» возглавил рейтинг посещаемости по среднему количеству зрителей на домашних матчах, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».
По данному показателю волгоградский клуб лидирует уверенно. В среднем 16136 болельщиков посетили 10 игр на «Волгоград Арене». На втором месте расположился «Урал из Екатеринбурга (9845 зрителей), а тройку замкнул воронежский «Факел» (9317).
Также 10 матчей «Ротора» в Волгограде вошли в топ-30 самых посещаемых игр всего чемпионата. В данной таблице оказались домашние противостояния сине-голубых с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (рекорд турнира - 21118 зрителей), костромским «Спартаком» (20050), московским «Торпедо» (19987), ФК «СКА-Хабаровск» (18473), «Уфой» (18256), красноярским «Енисеем» (15838), ярославским «Шинником» (14048), тульским «Арсеналом» (12678), новороссийским «Черноморцем» (12127) и «Челябинском» (8786).
Кроме того, в топ-30 попали выездные встречи «Ротора» - с «Уралом» в Екатеринбурге (12798 человек) и «Факелом» в Воронеже (9123).
Отметим, в Первой лиге наступила зимняя пауза. В следующем матче на «Волгоград Арене» «Ротор» под руководством нового главного тренера Дмитрия Парфёнова в начале марта 2026 года встретится с «Уралом».