



Накануне, 5 декабря, в Волгограде состоялся матч 13-го тура женской Суперлиги. «Динамо-Синара» уступило новороссийской «Черноморочке» со счётом 22:30.

Перед этой игрой «Черноморочка» шла на пятом месте с 15 очками. Недалеко от неё отстала волгоградская команда, расположившаяся на седьмой позиции с 12 очками.

Отметим, что в составе «морячек» сыграли Екатерина Долматова и две Анастасии - Шкитина и Чешева, которые в летнее межсезонье перебрались в черноморский клуб как раз из стана «Динамо-Синары». Для них это был первый матч в Волгограде после ухода из команды. К слову, в составе гостей выступила и воспитанница волгоградского гандбола Анастасия Зотина - ранее она также защищала цвета «Динамо-Синары».





Напомним, в первом круге в Абрау-Дюрсо «Черноморочка» обыграла бело-голубых со счётом 30:27. На этот раз равной борьбы на площадке не получилось.

В начале встречи открыла счёт в контратаке Анастасия Шкитина, переигравшая Марию Дувакину. Вскоре сравняла счёт Екатерина Скивко. Затем отличились по разу Шкитина и Зотина, на что точными попаданиями ответили Олеся Черненко и Екатерина Скивко - 3:3.





Но далее гостьи убежали в отрыв. К середине тайма преимущество подопечных белорусского тренера Максима Бабичева выросло до «плюс пять» - 9:4. Хозяйки стали допускать ошибки как в обороне, так и в атаке, и несколько раз не смогли переиграть голкипера Анастасию Лагину. Игроки «Черноморочки» оказались более эффективными в реализации. Вдобавок в первом тайме новороссийским гандболисткам удалось завершить в общей сложности семь контратак, тогда как волгоградская команда в этом компоненте ни разу не смогла забросить мяч в ворота.

«Морячки», поймавшие кураж, выглядели более свежими и нацеленными на ворота. Лидерами атак «Черноморочки» были Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина, которые вышли на не чужую для себя арену с особым настроем. По итогам первого тайма «Черноморочка» уверенно вела в счёте - 20:11. Шансов уйти от поражения после перерыва у подопечных Евгения Дмитриева, откровенно, было немного.

И во второй половине волгоградки не блеснули в плане реализации. Только на пятой минуте тайма Алина Загороднева забросила первый мяч в ворота . Отрыв в «минус девять» было уже очень сложно отыграть, поэтому с прицелом на будущие матчи главный тренер «Динамо-Синары» во второй 30-минутке дал шанс проявить себя резервисткам. Молодёжь и запасные гандболистки в лице Валентины Минченко, Алёны Алексеевой, Кристины Климовой, Лилии Каверы и Стефании Белолипецкой свой отрезок провели достойно, но и интрига о победителе противостояния к середине тайма фактически умерла, что позволило новороссийским спортсменкам играть в энергосберегающем режиме. В итоге «Черноморочка» довела дело до безоговорочной победы - 30:22.





Отрыв мог быть еще более весомым, если бы не 13 совершенных сейвов Марии Дувакиной. Капитан «Динамо-Синары» заслуженно стала лучшей в составе своей команды. К слову, её коллега по амплуа Екатерина Кирикиас, отразившая 5 из 10 бросков, также признана лучшим игроком, но уже в стане гостей. Приз зрительских симпатий получили Валентина Минченко и Анастасия Зотина соответственно.

Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции назвал причины поражения.

- Если глубоко анализировать, нам не хватает состава. На одних и тех же игроках держимся. Сегодня 13-я встреча была. Лидеры играют очень много. Накопилась усталость. Игроки, выходящие на замену, должны поддержать. У меня к ним большие претензии. Здесь провалились. Плюс не забросили свои мячи. И не нашлось лидера, который переломил бы эту ситуацию. Хорошо, что поиграла молодёжь во втором тайме. Я еще в начале сезона говорил, что где-то они будут «выстреливать», однозначно. У нас новая команда, поэтому не все игроки пока готовы. Молодые гандболистки поиграли в такой атмосфере. Я посмотрел, кому можно доверять больше в дальнейшем. Единственный плюс, что молодые гандболистки получили игровую практику. А так - матч не получился, - резюмировал главный тренер волгоградской команды.

В следующей игре «Динамо-Синара», которое осталось на седьмом месте в турнирной таблице, 12 декабря на выезде встретится с действующими вице-чемпионками России и лидером текущей Суперлиги - клубом «Ростов-Дон».

«Динамо-Синара» (Волгоград) - «Черноморочка» (Новороссийск) - 22:30 (11:20).

5 декабря. Волгоград. «Динамо Арена». 1500 зрителей.

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба - Тольятти).

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) - Черненко (1), Загороднева (4), Минченко (3), Скивко (3), Сисенова, Чуракова - Фёдорова (1), Алексеева (3/1), Белолипецкая (2), Кириченко (3), Климова, Кириллова (1/1), Гафонова, Кавера (1).

«Черноморочка»: Лагина (1) (Кирикиас) - Шкитина (6/1), Кремнева (2), Федосова, Долматова (6/1), Чешева (1), Зотина (8/1) - Сивовалова (4), Вигуржинская, Сергиенко (1), Дяченко, Горшенина (1), Стрельцова, Шанова.

7-метровые: 4/2 – 4/3.

Штрафное время: 8 - 6.

Потери: 11 - 10.