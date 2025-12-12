Дмитрий Парфенов проведет первую тренировку «Ротора» 9 января

Футболисты «Ротора» выйдут из отпуска 9 января. В этот день новый главный тренер команды Дмитрий Парфёнов проведёт первую тренировку, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
C 9 по 13 января у сине-голубых запланированы занятия в Волгограде. 15 января игроки «Ротора» пройдут углубленное медицинское обследование в Москве, а на следующий день в турецком Белеке стартуют учебно-тренировочные сборы, которые завершатся 20 февраля. Информация о соперниках в товарищеских матчах будет сообщена дополнительно.
Напомним, после 21-го тура Первой лиги «Ротор» занимает седьмое место с 30 очками. В первой игре после возобновления сезона волгоградский коллектив на выезде встретится с костромским «Спартаком». Точная дата этого матча станет известна позднее.