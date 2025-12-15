В Волгограде накануне прошёл матч 13-го тура мужской Суперлиги. Как сообщает ИА «Высота 102» «Каустик» уступил «Чеховским медведям» со счетом 27:36.

Напомним, в прошлом туре «Каустик» сотворил настоящую сенсацию, обыграв в гостях одного из претендентов на медали чемпионата – ставропольский «ВиктОр». Но второй подряд подвиг уже в противостоянии с другим сильным оппонентом - «Чеховскими медведями», которые под руководством своего наставника Владимира Максимова борются за чемпионство – волгоградскому клубу не удался.

Отметим, данная игра, как и предыдущие матчи «химиков» в нынешнем сезоне против соперников топ-уровня, прошла на «Динамо Арене», а не на привычной для волгоградских гандболистов домашней площадке ФОК «Молодёжный».

Накануне матча состав «Каустика» пополнил 20-летний Кирилл Акрамов, выступающий на позиции левого полусреднего. Новобранец волгоградской команды является воспитанником «Чеховских медведей» , поэтому дебют Акрамова выпал на встречу с родной командой.

В начале игры в составе гостей по разу отличились Денис Афонин и Виктор Фурцев. Первым мячом в стане «Каустика» затем отметился Станислав Токмаков. Класс игроков подмосковного клуба начал проявляться с первых минут. Практически к середине тайма преимущество «Чеховских медведей» достигло «плюс семь» - 10:3. И сразу главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников взял тайм-аут. В следующей атаке после возобновления игры семиметровый реализовал Даниил Кольцов.

В целом, ситуация на площадке находилась под полным контролем подопечных Владимира Максимова. К перерыву «Чеховские медведи» вели со счётом 21:13.





Во второй половине ход матча не изменился. Подмосковные гандболисты, добившиеся большого отрыва, чувствовали себя весьма уверенно и даже впервые увеличили счёт до «плюс десяти» - 24:14. К разнице в уровне команд добавились два нереализованных семиметровых на старте тайма в исполнении Даниила Кольцова. Во время очередного тайм-аута Дмитрий Бочарников предъявил претензии своим игрокам за смазанные пенальти. Интересно, что после недовольства наставника следующий семиметровый бросок хозяева реализовали – Никита Светлов переиграл голкипера Артёма Грушко.

Второй тайм «Каустик», который к этому моменту отпустил соперника на практически недосягаемое расстояние, провёл более качественно. При этом и «Чеховские медведи» играли с запасом и не с таким серьёзным настроем, как в первой половине. Последним мячом в игре за минуту до конца отметился гандболист «химиков» Константин Кудинов.

36:27 - итоговая и закономерная победа «Чеховских медведей». Подмосковная команда теперь занимает третье место с 19 очками, а «Каустик» располагается на предпоследней, 11-й позиции с четырьмя очками. В следующем туре волгоградский коллектив 22 декабря на выезде встретится с одним из своих главных конкурентов в борьбе за выживание, идущим на десятой строчке и имеющим шесть очков в активе - клубом «СГАУ-Саратов».

Дмитрий Бочарников на пресс-конференции назвал провальное начало матча ключевым фактором поражения.

– У ребят был неплохой настрой на игру. Было задание на эту встречу - не провалить начало. Мы в третий раз играем с «Чеховскими Медведями» и все три матча проходят по одному и тому же сценарию. Мы выходим в начале игры и отдаём им преимущество, они отрываются на семь-восемь мячей. После этого мы не можем их догнать, а соперник играет в хороший гандбол. Не могу понять, с чем это связано. То ли действительно они настолько сильнее, то ли мы начинаем тушеваться в начале матча. Возможно, это психология. Вратари нам не помогли. Вся команда провалила первые минуты. Потом начали играть, - подчеркнул главный тренер «Каустика».

Владимир Максимов отметил высокий потенциал волгоградского коллектива.

– У «Каустика» не задалось начало игры. В конце второго тайма они стали действовать более раскрепощённо, много было интересных ходов, которые можно завершать заброшенными мячами в ворота. Во второй половине паритет держался. Если бы в первом тайме хозяева играли так же, то матч был бы более тяжёлым для нас. В «Каустике» молодые гандболисты, они хорошо подготовлены. Если руководству клуба удастся удержать этот состав, то команда может стать чемпионом России, – считает опытный наставник.

«Каустик» – «Чеховские медведи» (Чехов) – 27:36 (13:21).

14 декабря. Волгоград. «Динамо Арена». 1000 зрителей

Судьи: Вадим Ковалев (Краснодар), Игорь Орешин (Саратов).

«Каустик»: Михайлов (Великанов) - Тропин, Кольцов (4/3), Светлов (5/3), Глущенко (1), Токмаков (4), Палащенко (2) - Кудинов (1), Косогов, Алексанян (1), Филёв, Косенков (3), Акрамов (3), Кислюк (1), Васильев (2).

«Чеховские медведи»: Павленко (Грушко) - Афонин (8/6), Кандыбин (5), Фурцев (4), Корнев (1), Морозов (1), Котов (5) - Гредасов (3), Усачев (2), Ермаков (5), Аксюков, Новик (2).

7-метровые: 9/6 – 6/6.

Штрафное время: 4 - 4.

Потери: 5 - 6

Фото: ГК«Каустик»