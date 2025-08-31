«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» 





«Ротор» накануне, 30 августа, дома проиграл «Спартаку» из Костромы со счетом 1:2 в седьмом туре Первой лиги. Волгоградцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне. Основные события матча и комментарии главных тренеров - в репортаже ИА «Высота 102».





К отчетной игре обе команды подошли в неплохой форме. «Ротор» не знал поражений на протяжении четырех встреч подряд, а недавно подопечные Дениса Бояринцева обыграли «Торпедо» также в родных стенах.





Третий выигрыш в первенстве 25 августа позволил «Ротору» подняться на шестое место с 11-ю очками. Успешнее на данном этапе выступает «Спартак», подошедший к матчу на «Волгоград Арене» с серией из нескольких викторий побед подряд над «Торпедо», «Челябинском» и ФК «СКА-Хабаровск».





И промежуточная четвертая позиция красно-белых с 13-ю баллами к седьмому туру являлась отличным результатом для команды, которая еще в прошлом сезоне выступала во Второй лиге.





Если футболисты «Ротора» накануне заработанными очками не порадовали, то снова с положительной стороны отметились зрители на «Волгоград Арене». 20050 болельщиков на игре - и в четвертый раз в городе-герое был обновлен рекорд посещаемости текущего сезона. Три предыдущих лучших результата также были достигнуты на матчах на волгоградском стадионе.





По сложившейся традиции пришедших на игру болельщиков ожидала яркая предматчевая программа с аквагримом, возможностью сфотографироваться с человеком-газоном и ростовыми куклами и написать на специальной стене обращения к волгоградской команде. Правда, к сожалению, не состоялась запланированная автограф-сессия с легендой волгоградского футбола Игорем Суровикиным.

Футболисты хозяев на этот раз вышли на матч с необычным сопровождением - вывели на поле собак из приюта «Хвостатый дом», чтобы призвать волгоградцев брать животных в семьи.







Бояринцев накануне решил отойти от известной футбольной поговорки: «Победный состав не меняют». Сразу пять изменений были сделаны в стартовом составе после матча с «Торпедо». Фомина, Шильникова, Бардыбахина, Мальцева и Никифорова сменили капитан волгоградцев Шумских, один из авторов забитых мячей в прошлой игре Сасин, Никишин, Семенов и новичок команды Кайнов, дебютировавший в «Роторе» с первых минут.





Бояринцев позднее признал, что он ошибся, проведя такую масштабную ротацию по сравнению со встречей с черно-белыми. Кроме того, специалист отметил, что Никишин вчера должен был добавить скорости в атаке, а Шумских с его высоким ростом призван помочь команде при стандартах. Однако данный план сработал не до конца.







В то же время в стартовом составе «Спартака» можно было выделить центрального защитника Жилмостных, который «феерит» на старте сезона и забил три гола до вчерашней игры, в которой он снова стал одним из главных героев. Также с капитанской повязкой вышел опытный экс-полузащитник «Торпедо» и «Черноморца» Енин. К слову, тренировочным процессом красно-белых руководит специалист Евгений Таранухин, но из-за отсутствия лицензии, необходимой для работы главным тренером в Первой лиге, наставником формально является Сергей Бондарь.





Костромские футболисты в Волгограде не остались без поддержки. На гостевой трибуне расположился десант из нескольких десятков спартаковских фанатов, разместивших баннер: «На Волге славный град Кострома и Волгоград». К слову, этот матч проходил в рамках Кубка Волги, где принимают участие и определяют победителя между собой пять клубов Первой лиги из городов на великой русской реке.





В первом тайме соперники темп не форсировали. Хозяева больше владели мячом, но создать опасные моменты при территориальном преимуществе волгоградцы не смогли, столкнувшись с организованной обороной. И красно-белые, откровенно говоря, не блистали в атаке. Можно вспомнить только исполнение со штрафного игрока гостей Назаренко, который пробил в стенку, а на добивании его же удар оказался неточным. Больше ничего по-настоящему опасного до перерыва не происходило. В первом тайме зрители голов так и не увидели.





Вторую половину в составе гостей начал вышедший на замену экс-футболист «Ротора» Саплинов. Кстати, еще один экс-игрок сине-голубых Сутугин остался в запасе и в матче не участвовал. Возвращаясь к Саплинову - полузащитник имел шанс отличиться, но с его ударом головой легко справился Чагров. А вот через несколько минут не спас и Никита. Спартаковцы разыграли стандарт и быстро доставили мяч в штрафную. Жилмостных, пришедший на помощь атаке, ухитрился пробить в падении, и за свою смелость игрок красно-белых был вознагражден красивейшим забитым голом. Защитник оформил четвертый мяч в сезоне, а болельщикам сине-голубых осталось лишь схватиться за голову от произошедшего.





Бояринцев среагировал оперативно, выпустив на поле Давидяна, Хохлачева, Арбузова и Азнаурова. Все замены были направлены на усиление атаки. Перестановки помогли волгоградцам «взвинтить» темп. Особенно активным был Арбузов, который и сравнял счет. Получив передачу от Семенова, Ярослав с края штрафной роскошным и мощным ударом «прошил» голкипера Гайдаша, приведя в восторг многочисленных болельщиков «Ротора». Счет стал равным. В этот момент показалось, что «Ротор» на эмоциях от успеха сможет не только удержать ничью, но и вырвать победу.





Были активны в концовке и красно-белые. Саплинов отправил мяч в сетку, однако ранее был зафиксирован офсайд. В заключительной десятиминутке основного времени Кайнов и Давидян «выстрелили» с дальней дистанции - оба раза совершил эффектные спасения Гайдаш.





К сожалению, «последнее слово» в этом матче осталось за «Спартаком». Футболист гостей отправил мяч в штрафную из аута, где выбил головой игровой снаряд Покидышев. Увы, его вынос пришелся точно на ногу Садову, который, оставшись без сопротивления, в одно касание из опорной зоны неотразимо пробил в нижний угол - практически без шансов для Чагрова.





Волгоградцам снова пришлось бежать всеми силами в атаку, чтобы спастись от поражения. Однако при проявленном большом желании времени отыграться хозяевам не хватило. «Спартак» одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место, а «Ротор» потерпел первое домашнее поражение в сезоне и остался на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем матче сине-голубые на выезде сыграют с «Чайкой» из Песчанокопского 3 сентября, а 7-го числа волгоградцы примут дома «СКА-Хабаровск».





Денис Бояринцев на послематчевой пресс-конференции признал ошибки с выбором стартового состава и не стал скрывать, что первый тайм в исполнении его подопечных оказался для него чуть ли не самым большим разочарованием за все время работы главного тренера в «Роторе».





- В раздевалке сказал, что беру вину на себя за поражение. Я определяю состав. Решил сегодня где-то освежить игру заменами. Хотел повысить мотивацию после «Торпедо». Поиграл немного с составом, но, как показал первый тайм, где-то я ошибся. Получился невнятный футбол. Предполагали, что будет много аутов и угловых. Высокая команда (у «Спартака») по всем показателям. Здесь справились, но потеряли конструктив, который был в последних домашних матчах. Много было брака и неоправданных потерь. Самое главное - не было огня в первом тайме, который присутствовал в матче с «Торпедо». Не хватило такого настроя. Решил поработать с составом, так как через три дня матч с «Чайкой». Но, судя по результату, я сделал что-то не так. Во второй половине игру освежили заменами, молодежь хорошо зашла. Удалось навязать комбинационный стиль сопернику. Хороший гол забили, создали преимущество. Честно говоря, даже выдохнул. Показалось, что не отдадим игру точно. Но очередной аут и отличное исполнение соперника. Как и при первом голе. Времени совсем мало осталось, чтобы отыграться. В нормальном коллективе победы и поражения должны восприниматься правильно. После побед не должно быть эйфории, а после неудач надо сплотиться и двигаться дальше, - заявил Бояринцев.





Сергей Бондарь отметил отличную атмосферу на «Волгоград Арене».

- Для нас большая честь играть на таких стадионах. Арена чемпионата мира. И такое количество зрителей, которые болеют против твоей команды и поддерживают свою. Мы победили, но сама игра была очень тяжелой. По турнирной таблицы два соперника находятся очень близко, и важность игры была чрезмерной. В первом тайме оборона сыграла здорово у обоих клубов. Было мало моментов. Вторая половина приняла эмоциональный характер. Мы чуть раньше провели замены и освежили атаку, перевели игру на чужую половину. Ну и «Ротор» подготовил для нас сюрприз, выпустив на замену атакующую группу, которая сыграла хорошо. Пошли моменты у одних и других ворот. Мы в конце забили мяч и победили. Поздравляем наших болельщиков, - прокомментировал главный тренер красно-белых.





Учредитель «Спартака» и известный банкир Дмитрий Хотимский объявил цели клуба из Костромы, а также сказал теплые слова в поддержку «Ротора» и его болельщиков.

- Не ожидал, что мы будем так высоко после седьмого тура. Думал, будет больше поражений и ничьих. Прогнозировал место во второй половине турнирной таблицы. У нас цель - улучшать качество игры от матча к матчу и вне зависимости от турнирной ситуации бороться за победу, демонстрировать футбол, который нравится зрителям. Нас иногда обвиняют, что мы играем в вертикальный, английский футбол. Это более интересно, чем смотреть тики-таки (передачи друг другу) на своей половине поля. Стараемся развлекать зрителей, так как играем для них. В этом весь смысл футбола. Мы настраиваемся бороться и не совершать глупые действия. Что касается атмосферы на «Волгоград Арене», то я приехал на матч прямым рейсом с рыбалки с севера. Хотелось присутствовать на этом супершоу. Отличные стадион и поддержка. «Ротор» заслуживает всяческого уважения. Волгоградская команда выделяется на фоне других клубов Первой лиги. Вы делаете огромную работу для болельщиков и приносите пользу для ФНЛ, Волгограда и страны в целом. Большое вам за это спасибо, - заявил Хотимский.





«Ротор» (Волгоград) – «Cпартак» (Кострома) – 1:2 (0:0). Волгоград, 30 августа, «Волгоград Арена», 20050 зрителей. Судьи: Роман Сафьян, Алексей Чаплыгин (оба – Москва), Руслан Шекемов (Нальчик). Резервный судья: Игорь Капленков (Москва). Голы: Жилмостных, 59; Арбузов, 74; Садов, 89. Предпупреждены: Назаренко, 53 (снос в подкате Сафронова), Арбузов, 90 (разговоры с арбитром). «Ротор»: Чагров, Семенов, Шумских (к), Покидышев, Коротков, С. Макаров (Лаврищев, 76), Кайнов, Симонян (Азнауров, 64), Сасин (Давидян, 64), Сафронов (Хохлачев, 64), Никишин (Арбузов, 64). «Спартак»: Гайдаш, Тарасов, Жилмостных, Супранович, Игнатьев, Енин (к) (Калачев, 80), Садов, Немченко (Хорин, 80), Тлехугов (Чиканчи, 60), Назаренко (Чурсин, 60), Гарибян (Саплинов, 46).

























Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев