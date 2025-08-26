Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» 





Волгоградский «Ротор» накануне, 25 августа, дома со счетом 3:0 разгромил московское «Торпедо» в заключительной встрече шестого тура. За ярким и по-настоящему горячим матчем на «Волгоград Арене» наблюдали 19987 зрителей. Предматчевые активности, насыщенные игровые события, эмоции болельщиков и пресс-конференция тренеров - в материале ИА «Высота 102».





«Ротор» в нынешнем сезоне во второй раз проводил домашний матч в понедельник. Болельщикам, не оставившим свою любимую команду без поддержки в будний день, была представлена на выбор широкая развлекательная программа.





Снова пользовались популярностью для фотографий человек-газон, ростовые куклы. Дети и подростки с радостью наносили аквагрим и рисовали плакаты. Также любой желающий мог на силу пробить по груше под контролем бронзового призера чемпионата мира и Европы по боксу Максима Бабанина. Самые энергичные зрители танцевали под ритмичную музыку от приглашенного диджея ITD.





Конечно, большого внимания удостоился именитый футболист «Ротора» 90-х годов, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России Александр Царенко. Ветеран волгоградского футбола сфотографировался и раздал автографы всем болельщикам, которые ради этого простояли в большой очереди.





В общем, атмосфера накануне на «Волгоград Арене» была по-настоящему футбольная. А своими впечатлениями от выступления «Ротора» в текущем сезоне и воспоминаниями, связанным с волгоградским футболом, делились также и опытные болельщики. Один из них — Владимир - активно следит и поддерживает волгоградских футболистов уже 30 лет.





- Впервые пришел на футбол в 1995-м году. На Центральном стадионе играли «Ротор и КАМАЗ. Мы выиграли 2: 0. На стадион привел отец друга. Продолжаю теперь ходить на «Волгоград Арену». В этом сезоне посетил все домашние матчи и ездил в Саратов. В апреле этого года ездил в подмосковные Химки, когда «Ротор» победил «Торпедо». Первый свой выезд пробил еще в 2004 году, когда вылетели из РПЛ. В гостях атмосфера другая. Но и у нас хорошая энергетика всегда. Как и в прошлом сезоне, «Ротор» стартует аккуратно присматривается и постепенно раскрепощается. Хочется, чтобы «Ротор» крупно побеждал и радовал нас и стал сильным как в 90-х годах, когда играли в еврокубках с английским «МЮ» и «Нантом». Сейчас команде по силам побороться за тройку и стыковые матчи за выход в РПЛ. Если чуть прибавить в игре, то можно и на вторую позицию претендовать, - считает преданный фанат «Ротора».





Ко вчерашнему матчу «Ротор» подошел с беспроигрышной серией из трех встреч - волгоградцы дома сыграли вничью с «Енисеем», обыграли «Уфу» и в гостях разошлись миром с «Соколом». А «Торпедо» только в пятом туре одержало первую победу над «Уралом». Черно-белые располагались на 15-м месте с четырьмя очками, что явно не соответствовало их амбициям. Напомним, в прошлом первенстве черно-белые по спортивному принципу вышли в РПЛ, но были исключены оттуда из-за подозрений в организации договорных матчей.





Второе место в Первой лиге «автозаводцы» завоевали с главным тренером Олегом Кононовым, который был уволен из клуба до встречи с «Уралом» недельной давности. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент Кононова Павел Кирильчик. Белорусский специалист добавил команде свежих эмоций, что положительно сказалось хоть и на небольшом, но улучшении качества их игры по сравнению с первыми четырьмя турами, в которых «Торпедо» заработало только одно очко.





Безусловно, «Ротор» и «Торпедо» - это клубы с историей и традициями. Черно-белые являются трехкратным чемпионом СССР и семикратным обладателем Кубка СССР/России. Последнюю викторию над московской командой сине-голубые одержали в апреле текущего года на выезде - 1:0. Победный гол тогда забил полузащитник Михаил Мальцев.





Но были среди участников матча и те, кто связан с обоими клубами. Так, например, в составе «Ротора» с первых минут появились экс-торпедовцы Никита Чагров и Артем Симонян. В запасе остался еще один бывший игрок «Торпедо» Алексей Шумских, а главный тренер Денис Бояринцев оставил яркий след в истории столичного клуба благодаря своей игре, а затем и работе в тренерском штабе молодежного состава черно-белых. В запасе у гостей находился экс-игрок сине-голубых Даниил Степанов.





Отметим, Бояринцев практически не стал менять стартовый состав по сравнению с матчем против «Сокола». Только вместо травмированного Максима Храмцова вышел Александр Коротков, дебютировавший за «Ротор».





Символический удар по мячу перед стартовым свистком главного арбитра Евгения Галимова нанесли волгоградские спортсменки - финалистка Кубка мира-2024 по боксу Дарья Зрянина и призер Первенства России 2025 года в этом же виде спорта София Жижина. А зрителям, собравшимся на трибунах «Волгоград Арены», еще предстояло стать свидетелями настоящего вратарского чуда в исполнении проводившего 50-й матч за волгоградский клуб Чагрова, явно желавшего проявить себя в двойной мотивацией против своего бывшего клуба. Возможно, это стало одной из причин настолько великолепной игры голкипера и потрясающих сейвов на любой вкус и цвет.





К слову, Никита был признан лучшим футболистом «Ротора» в июле. Теперь можно смело сказать, что он продолжил выручать волгоградцев на последнем рубеже и в августе. Вклад вратаря во вчерашнюю викторию оказался настолько велик, что даже Павел Кирильчик в шутку, а, может быть и нет, призвал вызвать Чагрова в сборную России, которой 10 октября предстоит сыграть с Ираном как раз на «Волгоград Арене».

Голкипер хозяев не стал откладывать дело в долгий ящик и начал блистать с первых минут. В начале игры Чагров отразил дальний удар Галояна, однако, как оказалось, это было только разминкой. Затем торпедовец Чупаев вошел в штрафную, раскачал Покидышева и пробил с 11-метровой отметки. Благо, удар пришелся по центру, но Чагров своевременно сложился и зафиксировал мяч, летящий под ним. Гости на старте действовали первым номером и активно искали возможности открыть счет.





После очередного розыгрыша аута мяч прилетел в штрафную волгоградцев. Неудачную скидку на соперника сделал Покидышев и Данилин, оставшись без опеки, с ближней дистанции «расстреливал» Чагрова - Никита успел добежать и выбрал самую верную позицию для ликвидации угрозы. Чагров совершил сейв ногой. Максимально эффективно, но весьма тревожно для волгоградских любителей футбола. Более того, вскоре тот же Данилин приложился с дальнего расстояния - когда мяч пролетел над перекладиной, волгоградские фанаты на стадионе и при просмотре трансляции дома наверняка облегченно вздохнули.

«Ротор» выжидал своего шанса в атаке более получаса. И дождался такой возможности. Фомин со своей половины поля выполнил передачу в центр, где Симонян завладел игровым снарядом и достаточно оперативно переправил его на убегающего Сафронова. Такой же момент был примерно у Чупаева в начале встречи, но вот Илья не только оставил не удел защитника, но и «прошил» Бабурина, отправив мяч в дальний угол. Для «Ротора» этот удар оказался первым в створ - и сразу результативным.





Трибуны «Волгоград Арены» «утонули» в радостных эмоциях и криках, а с Сафроновым, который, кстати, отмечает сегодня день рождения, его третий гол в нынешнем сезоне разделили все партнеры по команде. Чагров уже далеко не в первый раз прибежал на чужую половину при праздновании забитого мяча.





«Ротор» вышел вперед, однако давление черно-белых не снизилось. Отличная возможность сравнять у гостей была в концовке тайма. После навеса с углового мяч полетал по штрафной волгоградцев и лишь немного не хватило Шевченко переправить его в сетку. На чеку снова оказался Чагров, намертво зафиксировавший игровой снаряд.



Шевченко в игровом моменте попал по голове голкипера, после чего на поле стало по-настоящему горячо. Волгоградцы вступились за своего вратаря. В итоге команды дали волю эмоциям, устроив массовую потасовку. По итогам небольшого конфликта предупреждениями отметились полузащитник «Ротора» Сергей Макаров и с противоположной стороны Байтуков. К слову, этот футболист «автозаводцев» имел хорошую возможность сравнять до перерыва. Защитник «выстрелил» с края штрафной. К счастью для хозяев - снова выше перекладины.





С минимальным преимуществом, но при этом с максимально затраченными силами «Ротор» завершил первый тайм при лидерстве в счете.

Вторая половина встречи вышла не менее захватывающей и даже более результативной. Соперники обменивались атаками на первых минутах тайма. Но более эффективными по итогу оказались хозяева. Илья Сафронов, один из самых активных футболистов вчера, взял инициативу в свои в руки и ноги и с левого края устремился в штрафную.





Нападающий «Ротора» был фактически неудержим, а остановить его удалось Чурилову только с помощью захвата за футболку и нарушения правил. Галимов, недолго думая, поставил на «точку». Волгоградские болельщики, наверняка забывшие, когда их любимая команда пробивала пенальти на родной арене, замерли в ожидании. К мячу подошел Симонян. Опытный атакующий полузащитник хладнокровно развел Бабурина по углам и удвоил преимущество. Для Артема этот гол стал первым за «Ротор», а во вчерашнем матче он к результативной передаче добавил забитый мяч.

Поклонники сине-голубых не могли поверить своему счастью. Но это только трибуны могли впадать в эйфорию и праздновать, на первый взгляд, комфортный отрыв. Играть оставалось еще более получаса, и исход встречи был далеко не предрешен с учетом уровня и статуса соперника.





Торпедовцы, которым отступать было некуда, всеми силами пошли спасаться от потенциального поражения. И, наверное, они сделали если не все, то очень многое накануне, чтобы заработать очки. На помощь хозяевам в тяжелые моменты игры пришли болельщики.





Как раз во время атаки, приведшей к назначеннию пенальти, диктор по стадиону объявил о рекордном количестве зрителей в нынешнем сезоне во всей Первой лиге. Большая часть из них поддерживала, конечно, «Ротор», но и на гостевом фан-секторе отметились несколько десятков поклонников черно-белых.





А тем временем на поле волгоградский коллектив встретил разозленных оппонентов. Кирильчик пытался усилить игру заменами. Один из вышедших во втором тайме нападающий Юшин с края пробил на исполнение - Чагров вытащил мяч и перевел его на угловой.

И с этого стандарта было максимально опасно для сине-голубых. Данилкин выиграл верховую борьбу и с близкого расстояния пытался вколотить мяч в сетку. Снова Чагров оказался непоколебим и совершил спасение. Зрители уже устали к этому времени следить за количеством сейвов Никиты, который блестяще выполнял свою работу и регулярно получал благодарности от своих партнеров по команде за проявленные чудеса реакции. «Ротор» искал свои шансы в контратаках и держал оборону всеми возможными способами.





Попытал счастье переиграть Чагрова Данилин - его удар под перекладину снова отразил голкипер. В заключительной десятиминутке очередной аут гостей оказался опасным. Мяч долетел на правый край к Шевченко, который в упор пробил и, казалось бы, здесь уже должно было быть без шансов для Чагрова, однако вратарь снова всех переиграл и одной рукой вытащил мяч с буквально, «ленточки» поразив всех своей монументальной уверенностью и мастерством.





А на 87-й минуте сыграли замены Бояринцева. Вышедшие на замену Лаврищев и Сасин организовали третий гол. Дмитрий своей передачей отправил своего тезку на рандеву с Бабуриным. Вратарь «Торпедо» ошибся, далеко вышел и оставил ворота практически открытыми. Сасин воспользовался предоставленной возможностью и отправил мяч в сетку. Этот гол установил окончательный результат противостояния - 3:0 в пользу «Ротора».





Денис Бояринцев отреагировал на третий гол - в порыве захлестнувших эмоций исполнил яркий и запоминающийся танец на бровке поля. В итоге болельщики волгоградской команды стали свидетелями третьей виктории в сезоне Первой лиги и второго выигрыша на «Волгоград Арене».

Безусловно, фанаты «Ротора» покидали вчера стадион в прекрасном настроении. Даже спустя пару часов после игры активно они обсуждали все запомнившиеся фрагменты победного матча по пути домой - в электричках, троллейбусах, маршрутках, автобусах и трамваях.





Отметим, волгоградские болельщики ненадолго расстались со своей командой. Уже 30 августа в 18-00 ч. на «Волгоград Арене» сине-голубые примут «Спартак» из Костромы в седьмом туре. На данный момент «Ротор» заработал 11 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.





Денис Фомин прокомментировал итоги встречи с «Торпедо».

- Приятно выигрывать у сильного соперника с крупным счетом и порадовать болельщиков. Но уже будем готовиться к Костроме. Совсем скоро играть. Цикл скачет - то девять дней, то четыре. Поэтому особо не празднуем. Чагров сегодня - «Человек-паук». Куда бы они не били, были везде его руки. Никите огромное спасибо. Такие матчи тоже бывают. Перетерпели, забили, свои моменты. Саму игру никто не вспомнит в будущем, — подчеркнул защитник.





Александр Коротков, летом перешедший в «Ротор», поделился эмоциями от вчерашнего дебюта в составе волгоградской команды.

- Приятно дебютировать при победе со счетом 3:0. Хотелось выйти и помочь команде. Сама игра получилась тяжелая. Мы с «Торпедо» обменивались моментами. Чага нас выручил, а свои моменты реализовали и выиграли за счет этого. Несмотря на то, что будний день, пришло столько много болельщиков. Это показатель того, что мы выигрываем и зрители приходят и радуются. Хотелось бы, чтобы еще больше болельщиков приходило на наши матчи. Уже адаптировался в коллективе, все хорошо. А победы только укрепляют команду, — рассказал Александр.





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев, конечно, остался доволен результатом, но при этом отметил, что работы у его команды еще предостаточно.

- Результат показали хороший. По содержанию игры первым таймом я мало доволен, особенно в начале игры. Много брака и потерь было. То, что проявили характер, отдаю должное ребятам - реализация хорошая, молодцы. Много, в чем надо прибавлять. Прежде всего в той уверенности, которую мы показали эпизодически. Выходы из обороны моментами были очень шикарные, расставлялись хорошо. Может быть, не владели мячом достаточное количество времени. Но, опять же, меня смущает количество брака в первом тайме. Во второй половине забили гол и отдали инициативу. «Торпедо» где-то доминировало. Никита Чагров выручил вовремя - однозначно. Ключевой момент. Ждали контратаку и свежие силы в итоге точку поставили. Третий гол забили шикарный. Хорошее взаимодействие. Результатом довольны, но работать нам еще надо много, — подчеркнул Бояринцев.





Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик остался шокирован итоговым результатом.

- Противоречивый матч мы сегодня провели. Я сейчас сидел и навскидку не вспомнил, проигрывал ли я когда-то так, как тренер или как игрок. Не помню, чтобы при таком подавляющем преимуществе и при создании стольких моментов у ворот соперника, мы пропустили три мяча. У «Ротора», при всём уважении, было полтора момента. Всё, что я могу сказать - это футбол. Тем он и прекрасен, наверное, для кого-то, а для кого-то - наоборот. «Ротор» поздравляю с победой! Нам надо работать и работать над завершением, - рассказал специалист.









































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев