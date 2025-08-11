«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в Волгограде

Волгоградский «Ротор» накануне, 10 августа, дома обыграл «Уфу» со счетом 1:0 в четвертом туре Первой лиги. Подопечные Дениса Бояринцева одержали вторую победу в сезоне и первую домашнюю викторию на своем поле.





В очередной раз 18256 зрителей, собравшихся воскресным вечером на «Волгоград Арене», ожидала насыщенная развлекательная программа на любой вкус. Взрослые и юные болельщики наносили аквагрим, рисовали плакаты в поддержку «Ротора», охотно фотографировались с человеком-газоном и ростовыми куклами. А пока меломаны наслаждались выступлениями кавер-группы, исполнивших зажигательные хиты, самые музыкальные болельщики пустились в пляс. Особенно выделялся волгоградец Николай Погорелов, поразивший всех своей выносливостью - на танцполе он оставался дольше всех. Немолодой любитель футбола стал известен своими душевными выступлениями еще во времена чемпионата мира в России.





Также для желающих, которых особенно много оказалось среди детей и подростков, был проведен мастер-класс от профессионалов из скорой помощи Неотложки по оказанию сердечно-легочной реанимации. Болельщики «Ротора» - глава семьи Роман, жена Анна и их дочери София и Полина также потренировались на манекене, как реанимировать человека. Волгоградцы признались, что ждали только победы, как оно в итоге и получилось.





- Стараемся посещать каждый домашний матч - насколько получается. Вся наша семья болеет за «Ротор». Мне любовь к клубу передалась через поколение - от моего отца. Более 30 лет переживаю за нашу команду. Атмосфера на трибунах отличная. На Центральном стадионе было классно, а на современной арене с таким количеством болельщиков стало еще лучше. Брали наших детей с самых пеленок на футбол, так и привили любовь к «Ротору» и им тоже. Нам в институте и школе показывали варианты оказания первой помощи. Раз есть такой мастер-класс, то решили и детям показать. Это всем нужно - знать основы оказания экстренной помощи. Девочкам понравилась данная активность. Что касается «Ротора», то у нас хорошая команда в плане характера, сыгранность должна прийти. Хотелось бы, чтобы футболисты были более уверенными в завершающей стадии. В остальном для Первой лиги у нас очень хороший коллектив, - отметил Роман.





Болельщик Юрий переехал в Волгоград из Казахстана. Посещает матчи сине-голубых уже несколько лет, а болеет за клуб еще с 90-х годов.

- Атмосфера сумасшедшая. Я ни один матч не пропускаю, несмотря на любые погодные условия. Прихожу сюда как на праздник. Настраиваюсь только на победу всегда. Приятно здесь время проводить. Заранее билеты покупаю, заранее прихожу на стадион. У нас хорошо болеют. В этом плане Волгоград отличается в лучшую сторону, - считает преданный фанат «Ротора».





Полузащитник «Ротора» Анатолий Макаров, пропускавший матч с «Уфой», провел автограф-сессию перед стадионом. Очередь желающих сфотографироваться с новобранцем сине-голубых, пополнившим команду в летнее межсезонье, оказалась очень большой - долгое время футболист оставлял росписи для нескончаемого потока фанатов.





К очередному матчу соперники подошли с равными показателями - четырьмя набранными очками после трех встреч. Напомним, сине-голубые обыграли «Волгу» (2:1), уступили «Челябинску» (0:1) и сыграли вничью с «Енисеем» (0:0). А коллектив из столицы Башкортостана поделил очки с ФК «СКА-Хабаровск» (1:1), проиграл «Факелу» (0:1) и выиграл у «Шинника» (1:0). Благодаря этим результатам «Ротор» и «Уфа» перед очным матчем находились на девятом и десятом местах соответственно, что говорило о примерно равном уровне команд на данный момент.





На трибунах «Волгоград Арены» к началу матча стали собираться болельщики, которым на этот раз повезло с комфортной и солнечной погодой. Поклонники футбола в преддверии игры обсуждали состав хозяев. Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев впервые в нынешнем сезоне в старте выпустил защитника Глеба Шильникова, нападающего Никиту Никифорова и полузащитника Артема Симоняна. Также в запасе оказались новичок команды Имран Азнауров, на днях перешедший в волгоградский клуб на правах аренды, и защитник Александр Клещенко, пропускавший противостояние с «Енисеем» из-за травмы. По причине полученной травмы во встрече с красноярским клубом матч с «Уфой» накануне отсутствовал полузащитник Никита Плотников.

Напомним, 24 мая, «Уфа» в заключительном туре прошлого сезона обыграла «Ротор» на «Волгоград Арене» со счетом 2:0. В целом - башкирская команда считается неудобным соперником для волгоградцев в личных встречах. В прошедших ранее 13 матчах сине-голубые одержали лишь одну победу над «Уфой» и уступили восемь раз. И очередной раунд противостояния на берегах Волги оказался для хозяев непростым.





В первом тайме соперники взяли время на раскачку и долгое время не могли создать настоящую остроту у ворот друг друга. Волгоградские футболисты владели территориальным преимуществом, но первая опасная атака в исполнении сине-голубых случилась в середине тайма. Симонян с фланга навесил в штрафную, где Сафронов оказался расторопнее всех и нанес мощный удар, с которым справился голкипер гостей Беленов. Вскоре хозяева нашли ключи к обороне уфимского коллектива. Шильников со своей половины поля сделал выверенную передачу на убежавшего на рандеву с вратарем Сафронова. 7-й номер «Ротора» хладнокровно переиграл оппонента в этой дуэли и открыл счет к безумному ликованию волгоградских болельщиков.





Для сине-голубых этот гол стал первым домашним в сезоне. Поэтому значение забитого мяча сложно было переоценить. Данный успех праздновала вся команда - разделить радость с партнерами на чужую половину поля прибежал даже голкипер Никита Чагров. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Ротора».





Во втором тайме волгоградцы продолжали действовать первым номером и имели возможности увеличить отрыв. После прострела Шильникова находившийся в непосредственной близости от ворот Мальцев нанес неудачный удар - мяч полетел сильно выше ворот. Затем все тот же Мальцев атаковал - на этот раз с опасного штрафного. Выстрел полузащитника со стандарта парировал в падении Беленов. Постепенно хозяева стали снижать активность на чужой половине, но этим не смогли воспользоваться соперники. Ничего по-настоящему опасного гости до финального свистка не создали, а самым ярким моментом в их исполнении стало удаление главного тренера «Уфы» Омари Тетрадзе в концовке игры. Специалист был не согласен с целым рядом решений главного арбитра Ярослава Хромея.





В том числе - башкирская команда осталась недовольна не назначенным пенальти в ворота «Ротора». По их мнению, мяч в штрафной хозяев попал в руку Покидышеву, за что должен быть назначен 11-метровый. Однако этого не последовало, несмотря на активные призывы нигерийского легионера гостей Чимези посмотреть эпизод на видеопросмотре. Отметим, система ВАР не работает в Первой лиге, поэтому просьба Чимези была отклонена, а игра продолжилась дальше.





В итоге волгоградцы отстояли минимальную победу со счетом 1:0. Первая домашняя виктория и всего вторая в нынешнем сезоне привела в восторг болельщиков сине-голубых, которые после встречи не уставали благодарить футболистов за добытые положительные эмоции и хорошее настроение на предстоящую рабочую неделю. «Ротор» обыграл «Уфу» впервые с 2020 года, благодаря чему заработал семь очков и на данный момент идет на шестом месте в турнирной таблице. В следующем туре волгоградский клуб на выезде сыграет с саратовским «Соколом» 16 августа.





Денис Бояринцев остался доволен игрой «Ротора».

- В нашем исполнении сегодня был содержательный футбол. Он и с «Енисеем» оказался неплохим, но не хватило забитых мячей. Сегодня ребята смотрелись еще более уверенно, несмотря на большую ротацию в атаке. Появился креатив в лице Симоняна. Уверенно сыграли в центре поля Миша Мальцев и Серега Макаров. Захватили инициативу и создали достаточное количество моментов. Важная победа в плане эмоций и подготовки к следующим играм. Выплеснули все энергетические моменты. Хорошая игра, нужный результат. Аплодисменты болельщиков. Самый лучший вечер, который может быть в день игры, - отметил наставник хозяев на пресс-конференции.





«Ротор» сыграл на ноль в двух последних матчах. Денис Константинович раскрыл причину хорошей надежности в обороне в противостояниях с «Енисеем» и «Уфой».

- После просмотра матча перед теоретическим занятием я найду ошибки какие-нибудь. Никогда не бывает идеально. Как бы хорошо ни сложились две игры, найдем, что поправить. Нормальный рабочий процесс. Две игры на ноль - это хорошо. Оборона отработала. Было видно, с каким желанием ребята бьются и стараются. Начинать надо от печки. У «Факела» три победы по 1:0. Сзади на ноль, а впереди один забьем. Тактика Курбана Бекиевича Бердыева. «Рубин». 2003 год. Мы тогда взяли сходу бронзовые медали в РПЛ с такой тактикой. Ну и когда-то приходилось раскрываться, конечно (улыбается), - продолжил наставник сине-голубых.





Денис Бояринцев также затронул тему вратарской конкуренции. Напомним, основным голкипером сейчас является Никита Чагров, а летом в команду пришел опытный Владимир Сугробов, который также претендует на роль первого номера.

- Конкуренция всегда мотивирует. Володя мне очень нравится - как человек и спортсмен. Мы всегда в диалоге с тренером вратарей Андреем Никитиным - кого ставить на игру, плюсы и минусы у того и другого. И Ваня Литвенок в том числе конкурирует. Есть у него небольшая сырость, но если что, он будет готов. В целом - Володя и Никита равноценные вратари. Хорошее впечатление оставляют. Есть нюансы по игре ногами. Корректируем. Никита стал получше играть ногами. Володя тоже сильный вратарь. Может выполнить хорошую передачу, также качественно сыграть ногами. У нас во вратарской линии хорошая конкуренция. Мы всегда в диалоге с тренерским штабом и вместе принимаем решение, кто будет играть, - рассказал главный тренер.





Денис Бояринцев рассказал и о роли Михаила Мысина, который стал тренером-аналитиком команды этим летом.

- Михаил Викторович опытный специалист. Он сейчас готовит теорию, разбирает соперников. Плюс индивидуально стараемся подходить к футболистам. Когда футбольный человек приходит, то в одном направлении смотрим. Нормально работаем, - отметил Бояринцев.





Старший тренер «Уфы» Артур Шайбеков, исполнявший функции главного тренера после удаления Тетрадзе, назвал победу Ротора заслуженной.

- К сожалению, проиграли. Стоит отдать должное «Ротору» за их желание и самоотдачу. Пропустили после своей же ошибки, хоть и всю неделю говорили о том, что главное - не допустить детских ошибок в обороне. Поздравляю болельщиков «Ротора» с победой, — заявил Шайбеков.





«Ротор» (Волгоград) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (1:0)





Волгоград, 10 августа, «Волгоград Арена», 18256 зрителей.

Судьи: Ярослав Хромей (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Резервный судья: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).





Гол: Сафронов, 34.

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Фомин, Храмцов, Шильников (Семенов, 83), Макаров С., Мальцев (Клещенко, 93), Сафронов (Сасин, 83), Симонян (Лаврищев, 59), Никифоров (Арбузов, 59)

«Уфа»: Беленов, Кутин (Хомуха, 11), Шляков, Троянов, Хабалов, Юсупов (Майоров, 75), Исаев, Мацхарашвили (Мрзляк, 75), Ахатов (Чимези, 61), Агеян, Минатулаев (Карпюк, 61)





Предупреждены: Фомин, 44, Бардыбахин, 74, Храмцов, 91, Юсупов, 47, Троянов, 67, Майоров, 79, Мрзляк, 80, Чимези, 81, Агеян, 85.





























































































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU