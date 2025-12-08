Спорт

Волгоградка Рясова вновь победила на этапе Кубка мира по триатлону

Спорт 08.12.2025 12:03
0
08.12.2025 12:03


Волгоградская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира по триатлону, который прошел в Дубае.

По ходу дистанции спортсменки должны были сначала проплыть 750 метров, затем проехать 20 км на велосипеде, после чего предстоял бег на 5 км. Волгоградка справилась с этой дистанцией за 58 минут и 30 секунд.

Серебро завоевала Анна Максимова из Беларуси (58.43), бронзу – Доминика Песлег из Венгрии (59.04). Всего в соревнованиях приняли участие 15 спортсменок.

Напомним, 9 ноября Рясова побеждала на этапе Кубка мира в Японии. Тренирует спортсменку Михаил Горин.

Фото: предоставлено тренерским штабом 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.12.2025 12:03
Спорт 08.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 20:27
Спорт 07.12.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 15:15
Спорт 07.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2025 10:30
Спорт 06.12.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2025 08:47
Спорт 06.12.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.12.2025 16:33
Спорт 05.12.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.12.2025 12:05
Спорт 05.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2025 20:03
Спорт 02.12.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2025 06:00
Спорт 02.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.12.2025 18:18
Спорт 01.12.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.12.2025 09:11
Спорт 01.12.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.11.2025 16:24
Спорт 30.11.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.11.2025 21:05
Спорт 29.11.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.11.2025 12:04
Спорт 26.11.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.11.2025 08:13
Спорт 26.11.2025 08:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:14
Сады Придонья: наша стратегия – бескомпромиссное качествоСмотреть фотографии
13:57
Крупную вспышку на Солнце зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
13:16
Покинувший Ольховский район Солонин возглавил облкомветеринарииСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
12:50
Поджигателю авто силовика под Волгоградом грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
12:35
Десятый БПЛА сбит в Волгоградской области днем 8 декабряСмотреть фотографии
12:26
Стало известно состояние матери и ребенка, пострадавших в ДТП на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:07
Полиция и СОБР задержали поджигателя авто силовика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Работники ЕвроХим-ВолгаКалия вошли в число победителей конкурса наставниковСмотреть фотографии
12:03
Волгоградка Рясова вновь победила на этапе Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
11:56
В России фиксируется массовый сбой в работе MaxСмотреть фотографии
11:55
ЦБ обяжет банки привязывать счета к ИНН россиянСмотреть фотографии
11:14
Пассажир устроил резню в тамбуре поезда: есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:59
Ростовчанам пригрозили 100-тысячными штрафами за VPNСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде специалисты готовятся восстановить остекление повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:46
Волгоград вошел в топ-5 доступных россиянам турнаправленийСмотреть фотографии
10:40
Волгоградцев предупредили об опасности взлома аккаунта на «Госуслугах»Смотреть фотографии
10:11
Волгоградцам назвали условия для выхода на пенсию досрочноСмотреть фотографии
10:08
РИА: лишь 14% волгоградских семей могут позволить кредит на недорогое автоСмотреть фотографии
09:55
Водитель «Волги» отправил пешехода в больницу в ВолжскомСмотреть фотографии
09:46
Росавиация повторно ввела план «Ковер» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:30
Суд оштрафовал волгоградца за самовольное подключение к электросетиСмотреть фотографии
09:20
Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУСмотреть фотографии
08:59
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:52
Оранжевый уровень опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживается авиарейс из МосквыСмотреть фотографии
07:41
Всё, что известно о новом теракте ВСУ 8 декабря в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Для волгоградцев с 1 февраля изменятся правила предоставления ипотекиСмотреть фотографии
07:05
Магнитные бури насолят волгоградцам 9 и 10 декабряСмотреть фотографии
 