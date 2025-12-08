Волгоградка Рясова вновь победила на этапе Кубка мира по триатлону





Волгоградская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира по триатлону, который прошел в Дубае.

По ходу дистанции спортсменки должны были сначала проплыть 750 метров, затем проехать 20 км на велосипеде, после чего предстоял бег на 5 км. Волгоградка справилась с этой дистанцией за 58 минут и 30 секунд.

Серебро завоевала Анна Максимова из Беларуси (58.43), бронзу – Доминика Песлег из Венгрии (59.04). Всего в соревнованиях приняли участие 15 спортсменок.

Напомним, 9 ноября Рясова побеждала на этапе Кубка мира в Японии. Тренирует спортсменку Михаил Горин.

Фото: предоставлено тренерским штабом