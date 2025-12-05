Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепровода

В Волгоградской области зарезервируют земли для государственных нужд. Соответствующее распоряжение опубликовано региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства. Как следует из документа, земля будет зарезервирована в целях размещения автодорожного путепровода на участке Горнополянский-Канальная в Светлоярском районе сроком на 3 года.
На обозначенных участках вводится ограничения прав. А соответствующие документы с отметками о резервировании будут переданы в Росреестр.
Напомним, в Светлоярском районе Волгоградской области продолжается строительство путепроводной развязки на пересечении трассы Большие Чапурники — Червленое и железнодорожного перегона Горнополянский — Канальная. Объект стоимостью около полумиллиарда рублей должны сдать в середине 2027 года.
Общая протяженность путепровода с подходами составляет 960 м. Участок оснастят освещением, барьерным ограждением, а также обустроят в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения.
С вводом объекта существующий железнодорожный переезд прекратит работу, а новый путепровод обеспечит беспрепятственный транзит по автодороге Большие Чапурники —Червленое, дублеру строящегося первого этапа обхода Волгограда.