Спорт

Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепровода

Спорт 05.12.2025 16:33
0
05.12.2025 16:33


В Волгоградской области зарезервируют земли для государственных нужд. Соответствующее распоряжение опубликовано региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства. Как следует из документа, земля будет зарезервирована в целях размещения автодорожного путепровода на участке Горнополянский-Канальная в Светлоярском районе сроком на 3 года. 

На обозначенных участках вводится ограничения прав. А соответствующие документы с отметками о резервировании будут переданы в Росреестр. 

Напомним, в Светлоярском районе Волгоградской области продолжается строительство путепроводной развязки на пересечении трассы Большие Чапурники — Червленое и железнодорожного перегона Горнополянский — Канальная. Объект стоимостью около полумиллиарда рублей должны сдать в середине 2027 года. 

Общая протяженность путепровода с подходами составляет 960 м. Участок оснастят освещением, барьерным ограждением, а также обустроят в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения.

С вводом объекта существующий железнодорожный переезд прекратит работу, а новый путепровод обеспечит беспрепятственный транзит по автодороге Большие Чапурники —Червленое,  дублеру строящегося первого этапа обхода Волгограда. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.12.2025 16:33
Спорт 05.12.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.12.2025 12:05
Спорт 05.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2025 20:03
Спорт 02.12.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2025 06:00
Спорт 02.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.12.2025 18:18
Спорт 01.12.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.12.2025 09:11
Спорт 01.12.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.11.2025 16:24
Спорт 30.11.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.11.2025 21:05
Спорт 29.11.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.11.2025 12:04
Спорт 26.11.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.11.2025 08:13
Спорт 26.11.2025 08:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 20:23
Спорт 25.11.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 17:02
Спорт 25.11.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 13:12
Спорт 25.11.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 12:57
Спорт 25.11.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 10:10
Спорт 25.11.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:41
В Волгоградской области оштрафовали хранителя черепов сайгаков с рогамиСмотреть фотографии
17:55
«От радости глаза горели, как у детей»: волгоградка в одиночку повезла гуманитарный груз в зону СВОСмотреть фотографии
17:28
Минцифры вновь расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
17:02
«Скупавшему» усопших похоронщику заменили условный срок на 2 года «строгача» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Госуслуги стали безальтернативно запрашивать для входа авторизацию в МахСмотреть фотографии
16:33
Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепроводаСмотреть фотографии
15:51
Судья, «завернувший» дело главы Иловлинского района, попросился в отставкуСмотреть фотографии
15:28
«Ростелеком» назвал победителей чемпионата по цифровой грамотности «Изучи интернет» – 2025Смотреть фотографии
15:19
Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
От цехов до школьного класса: Бочаров отметил развитие УрюпинскаСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменен режим ЧС, введенный перед СВОСмотреть фотографии
14:19
Детфонд помог двум семьям с двойняшками, страдающими ДЦПСмотреть фотографии
13:42
ПСБ открыл новый офис в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
Сноса не будет! Прокуратура Волгоградской области обещает после суда не выселять дачниковСмотреть фотографии
13:00
В огородах волгоградцев в декабре «заколосилась» петунияСмотреть фотографии
12:40
Темнокожую иностранку задержали за раскладку наркотиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Гандболисты «Каустика» в Ставрополе победили «ВиктОр»Смотреть фотографии
12:03
Таможенники передали изъятые в Волгоградской области 936 пледов на СВОСмотреть фотографии
11:44
Бочаров проинспектирует инфраструктуру УрюпинскаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области простятся с 48-летним бойцом СВО с позывным «Хан»Смотреть фотографии
11:07
АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Расчетливая волгоградка потратила 1,3 млн сожителя на одежду и украшенияСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцы оплатили услуги на 200 миллиардовСмотреть фотографии
10:41
Речные трамвайчики в Волгограде завершают сезон навигацииСмотреть фотографии
10:15
Почти миллиард на модернизацию ЖКХ получила Волгоградская областьСмотреть фотографии
09:54
Ракета Storm Shadow упала во дворе частного дома в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде реконструируют построенную в СССР котельнуюСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом на два дня закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом изолировали ферму из-за вспышки бруцеллезаСмотреть фотографии
08:24
Редкий парад планет увидят волгоградцы в начале 2026 годаСмотреть фотографии
 