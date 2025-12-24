Гандболистки «Динамо-Синары» проиграли ЦСКА и завершили борьбу за Кубок России





Накануне, 23 декабря, в Москве на ВА «Динамо» состоялся матч 1/8 финала женского Кубка России по гандболу, в котором ЦСКА дома обыграл «Динамо-Синару» со счётом 31:24.

Напомним, несколько дней назад противостояние этих же соперников в Волгограде в рамках женской Суперлиги завершилось в пользу красно-синих (28:25).

Алиса Дворцевая, которая 22 декабря официально стала гандболисткой «Динамо-Синары», не смогла помочь команде в кубковой игре. Она на данный момент тренируется отдельно и позже присоединится к своему новому коллективу. Отметим, за ЦСКА, который возглавляет известная в прошлом волгоградская гандболистка Людмила Бодниева, сыграли Анна Верещак, Софья Васильева, Варвара Сёмина и Юлия Козаченко, ранее выступавшие за волгоградский клуб.

Начало матча у волгоградских спортсменок не задалось. Шесть минут гостьи не могли распечатать ворота соперниц, а хозяйки, в свою очередь, отметились двумя точными попаданиями в исполнении Софьи Васильевой и Карины Сабировой с 7-метрового. Евгений Дмитриев оперативно взял первый тайм-аут – при счете 0:2. Наставник бело-голубых в ходе минутного перерыва откровенно раскритиковал своих подопечных за отсутствие реализации и плохой настрой на игру. После эмоциональной встряски от тренера волгоградки наконец-то забросили первый мяч в ворота оппоненток – отличилась Анастасия Фёдорова.

Затем столичные гандболистки несколько мячей забросили в пустые ворота с дальних дистанций – бело-голубые периодически применяли тактику розыгрыша с седьмым полевым игроком и заменой голкипера.

В то же время вратарь армейского клуба Полина Маркина, как и в недавней встрече в Волгограде, снова совершила несколько эффектных спасений. К подвигам голкипера ЦСКА добавились ошибки в атаке волгоградских гандболисток – в общей сложности 17 совершенных потерь по итогам матча. Первый тайм со счетом 15:11 выиграли подопечные Людмилы Бодниевой.





Во второй половине хозяйки продолжили контролировать ситуацию на площадке и не позволили подойти к себе на минимальное расстояние. Несколько мячей на свой счёт записали Юлия Козаченко, Софья Васильева и Варвара Сёмина. По ходу игры сложно было говорить об интриге о победителе матча, так как красно-синие действовали на высоком уровне. Старались и динамовские гандболистки навязать борьбу, но столичные спортсменки показали очень качественную игру в атаке и допустили минимум ошибок в обороне. Концовку матча соперники фактически доигрывали. Итоговая победа ЦСКА со счётом 31:24.

Таким образом, гандболистки «Динамо-Синары», для которых этот матч стал последним в 2025 году, выбыли из борьбы за Кубок России в текущем сезоне. Теперь бело-голубые полностью сосредоточатся на выступлении в женской Суперлиге. В рамках национального чемпионата волгоградская команда 9 января на выезде встретится с клубом «Уфа-Алиса».

ЦСКА (Москва) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 31:24 (15:11).

23 декабря. Москва. ВА «Динамо». 349 зрителей.

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

ЦСКА: Маркина (Верещак) – Сёмина (4), Собкало (2), Сабирова (5/1), Илларионова (6), Явон (1), Васильева (4) – Мурзалиева (2), Баева, Никитина, Шинкарук (3), Гаряева, Чигринова (1), Козаченко (3).

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Черненко (3), Минченко (1), Скивко (6), Сисенова, Чуракова (1), Гафонова – Каменская, Фёдорова (2), Алексеева (1), Кириченко (2/1), Климова (1), Прокофьева, Белолипецкая (2), Кириллова (5/2).

Штрафное время: 6 – 6.

7-метровые: 1/1 – 4/3.

Потери: 9 – 17.