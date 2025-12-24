



На заседании общественного Совета при областном Комитете физической культуры и спорта подвели итоги уходящего год и определили лучших спортсменов Волгоградской области по результатам их выступлений на официальных стартах в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба облспорткомитета, финальное заседание прошло под председательством руководителя ЦСП «Олимп», олимпийского чемпиона Алексея Петрова, при участии заместителя руководителя областного спорткомитета Михаила Чернова. В повестке обсуждали вопросы антимонопольного законодательства, профилактики коррупции, работу Совета ветеранов спорта, но особое внимание уделили объявлению «Десятки лучших» спортсменов области в олимпийских видах спорта.

Так выглядит десятка лучших спортсменов уходящего года:

1. Михаил Щербаков – 17-летний пловец, мастер спорта России, провёл выдающийся сезон-2025: завоевал пять медалей на юниорских чемпионатах Европы и мира (четыре – золотые). Среди достижений – победы на 200 м комплексом, а также золото на мировом первенстве в личных и эстафетных дисциплинах. Дважды бил юношеский рекорд Европы.

2. Матвей Климов – 15-летний тяжелоатлет, рекордсмен страны, трижды стал чемпионом Европы среди юношей в Мадриде: золото в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

3. Прохор Старцев – боксёр-юниор, два года непобеждённый, вновь выиграл первенство Европы среди 17-18 лет в весе до 80 кг, одержав четыре победы.

4. Валентина Рясова – вернувшись после паузы, 27-летняя триатлонистка победила на трёх этапах Кубка мира (Чэнду, Миядзаки, Дубай).

5. Серафима Фокина – пловчиха-юниорка, бронза на Европе и серебро на мире (200 м баттерфляй), юношеский рекорд России и третье место в эстафете на мировом первенстве.

6. Рамзия Хатаева – юная боксёрша, дебютировала и сразу взяла золото юношеского чемпионата Европы в Сербии (до 80 кг).

7-8. Богдан Ким – (греко-римская борьба, 15 лет) – бронза на чемпионате Европы в Италии (85 кг). А так же Полина Козякина (плавание на открытой воде) – бронза юниорского чемпионата Европы (3 км, Португалия).

9-10. Дарья и Матвей Антоновы – (дзюдо, волгоградское УОР): оба – бронзовые призёры командных европейских и мировых первенств среди юношей и девушек.

В новый рейтинг вошли преимущественно молодые и перспективные спортсмены, добившиеся признания на крупнейших международных стартах.