Спорт

Михаил Щербаков признан лучим спортсменом Волгоградской области 2025 года

Спорт 24.12.2025 15:07
0
24.12.2025 15:07


На заседании общественного Совета при областном Комитете физической культуры и спорта подвели итоги уходящего год и определили лучших спортсменов Волгоградской области по результатам их выступлений на официальных стартах в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба облспорткомитета, финальное заседание прошло под председательством руководителя ЦСП «Олимп», олимпийского чемпиона Алексея Петрова, при участии заместителя руководителя областного спорткомитета Михаила Чернова. В повестке обсуждали вопросы антимонопольного законодательства, профилактики коррупции, работу Совета ветеранов спорта, но особое внимание уделили объявлению «Десятки лучших» спортсменов области в олимпийских видах спорта.

Так выглядит десятка лучших спортсменов уходящего года:

1. Михаил Щербаков – 17-летний пловец, мастер спорта России, провёл выдающийся сезон-2025: завоевал пять медалей на юниорских чемпионатах Европы и мира (четыре – золотые). Среди достижений – победы на 200 м комплексом, а также золото на мировом первенстве в личных и эстафетных дисциплинах. Дважды бил юношеский рекорд Европы.

2. Матвей Климов – 15-летний тяжелоатлет, рекордсмен страны, трижды стал чемпионом Европы среди юношей в Мадриде: золото в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

3. Прохор Старцев – боксёр-юниор, два года непобеждённый, вновь выиграл первенство Европы среди 17-18 лет в весе до 80 кг, одержав четыре победы.

4. Валентина Рясова – вернувшись после паузы, 27-летняя триатлонистка победила на трёх этапах Кубка мира (Чэнду, Миядзаки, Дубай).

5. Серафима Фокина – пловчиха-юниорка, бронза на Европе и серебро на мире (200 м баттерфляй), юношеский рекорд России и третье место в эстафете на мировом первенстве.

6. Рамзия Хатаева – юная боксёрша, дебютировала и сразу взяла золото юношеского чемпионата Европы в Сербии (до 80 кг).

7-8. Богдан Ким – (греко-римская борьба, 15 лет) – бронза на чемпионате Европы в Италии (85 кг). А так же Полина Козякина (плавание на открытой воде) – бронза юниорского чемпионата Европы (3 км, Португалия).

9-10. Дарья и Матвей Антоновы – (дзюдо, волгоградское УОР): оба – бронзовые призёры командных европейских и мировых первенств среди юношей и девушек.

В новый рейтинг вошли преимущественно молодые и перспективные спортсмены, добившиеся признания на крупнейших международных стартах. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.12.2025 15:07
Спорт 24.12.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 13:19
Спорт 24.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 13:48
Спорт 23.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 08:17
Спорт 23.12.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 21:01
Спорт 22.12.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 10:55
Спорт 22.12.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2025 21:21
Спорт 21.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 21:56
Спорт 20.12.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 16:49
Спорт 20.12.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2025 18:15
Спорт 18.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 19:51
Спорт 15.12.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2025 11:14
Спорт 15.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2025 12:05
Спорт 14.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.12.2025 11:16
Спорт 13.12.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 16:16
Спорт 12.12.2025 16:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:32
Волгоградцы получат январские пенсии и пособия досрочноСмотреть фотографии
16:07
Волгоградца задержали за кражу из ПВЗ золота и одежды на 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградской области выделили 207 млн рублей на профилактику ССЗСмотреть фотографии
15:07
Михаил Щербаков признан лучим спортсменом Волгоградской области 2025 годаСмотреть фотографии
14:50
Крупный засор из тряпья и бетона устранили на коллекторе на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом фура с негабаритом заблокировала движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:05
Бородачи из Самары на видео показали, как под видом проституток развели волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Упала замертво: последние секунды жизни охранницы ТЦ в Волжском попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Власти сообщили о гибели двоих камышан на СВОСмотреть фотографии
13:19
Гандболистки «Динамо-Синары» проиграли ЦСКА и завершили борьбу за Кубок РоссииСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцам разрешат не платить за парковку 11 дней нового годаСмотреть фотографии
12:45
ФСБ в Ростовской области обезвредила украинского шпионаСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области 105 коммунальных машин дали бой гололёду на дорогахСмотреть фотографии
12:03
Выживших в страшном пожаре детей перевели из Михайловки в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкойСмотреть фотографии
11:27
В ЛНР начал работу общероссийский телефон доверия для детейСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧССмотреть фотографии
10:58
В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездкиСмотреть фотографии
10:14
Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитикиСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздникамиСмотреть фотографии
09:34
В Волжском у ТЦ «Идея» нашли трупСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде объявлен повторный аукцион на ремонт моста в СарептеСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцев предупредили об угрозе заражения балканским гриппомСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
08:02
Светит «пятнашка»: экс-заммэра Котово и подельника саратовского олигарха осудят по четырем статьям УКСмотреть фотографии
07:30
Один беспилотник ВСУ сбили в ночь на 24 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Мошенники предлагают заработать волгоградцам на подарочных сертификатахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области отменена трехчасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:30
МРОТ для волгоградцев с января превысит 29 тысяч рублейСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 24 декабряСмотреть фотографии
 