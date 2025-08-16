«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» 





«Ротор» сегодня, 16 августа, в пятом туре Первой лиги на выезде сыграл вничью с саратовским «Соколом» - 1:1. Волгоградская команда уступала в счете по ходу матча и ушла от поражения в компенсированное время.

Напомним, перед сегодняшним матчем «Ротор» занимал седьмое место с семью заработанными очками, а хозяева еще не побеждали в нынешнем сезоне и шли на 12-й позиции с тремя баллами. В прошлых своих встречах волгоградцы дома обыграли «Уфу», а саратовцы сыграли вничью с «Черноморцем» в родных стенах.

На сегодняшнюю игру главный тренер гостей Денис Бояринцев выставил тот же состав, что и на противостояние с башкирским клубом. В том числе - вышли с первых минут автор победного гола 10 августа Илья Сафронов и бывший игрок «Сокола» полузащитник Михаил Мальцев.

Хозяева забили в начале матча, но главный арбитр Владимир Шамара из Ростова-на-Дону отменил гол из-за нарушения правил. Футболист хозяев головой отправил мяч в сетку, однако чуть ранее случился фол в атаке, который и был зафиксирован. В середине тайма защитник «Ротора» Храмцов получил травму в столкновении с оппонентом. В итоге Максим не смог продолжить игру. Вместо него на замену вышел Андрей Семенов.

Вскоре полузащитник Артем Симонян из-за пределов штрафной «выстрелил». С дальним ударом справился голкипер Михаил Левашов, отбивший в сторону набегающего Шильникова. Глеб имел возможность переправить мяч в ворота, однако промахнулся по игровому снаряду.

А вот хозяева своим шансом открыть счет воспользовались. На 38-й минуте Николай Покидышев и Андрей Семенов не смогли выбить мяч, который в итоге достался Шпитальному, пробившему с острого угла в ближний угол - Никита Чагров на этот раз не выручил. Хозяева вышли вперед к ликованию родных трибун, а обескураженные волгоградцы до конца тайма не успели отыграться. В итоге с минимальным преимуществом «Сокола» команды ушли отдыхать. В перерыве Бояринцев произвел тройную рокировку - вместо Сафронова, Мальцева и Никифорова появились на поле Лаврищев, Хохлачев и Азнауров, дебютировавший после перехода в «Ротор».

Во второй половине гости активизировались и стали оказывать больше давления. При этом «Сокол» мог увеличить отрыв. Лазарев пробил со штрафного - Чагров парировал. На добивании первым оказался Шпитальный, но Чагров снова совершил фантастическое по красоте спасение и не позволил нападающему оформить дубль. Своим моментом ответили сине-голубые. Симонян нанес опасный удар в ближний угол - на месте оказался Левашов.

И все-таки «Ротор» нашел ключи к воротам соперника в самой концовке. Гости после розыгрыша углового воспользовались ошибкой хозяев в обороне. Последовала с края передача в центр штрафной - там расторопнее всех оказался Покидышев, который в одно касание с выгодной позиции отправил мяч в ворота. Волгоградцы не скрывали радости от забитого мяча, который в итоге спас их от второго поражения в нынешнем сезоне. Конечно же, фактом гола были довольны и выездные фанаты сине-голубых, заполнившие гостевой сектор и не оставившие волгоградцев без мощной поддержки. В итоге игра так и завершилась вничью - 1:1.

Таким образом, «Ротор» заработал восемь очков и идет на данный момент на пятом месте в турнирной таблице. В следующем матче волгоградцы дома сыграют с московским «Торпедо» 25 августа.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев