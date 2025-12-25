Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в Волгограде

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного дома. Волгоградцы пожаловались на длительное нерасселение из двухэтажки, построенной еще в 1951 году. При этом в здании зафиксирован высокий износ конструкций, разрушаются перекрытия и кровля.
Дом был признан аварийным в 2021 году, однако до сих пор людям не предоставили новое жилье. К тому же чиновники перенесли срок расселения на более поздний.
По данному факту СУ СК по Волгоградской области организована проверка. Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жалобах жителей домов №27 и 29 на невозможность проживания в старых двухэтажках. Так, квартиры жителей дома №29 неоднократно затапливало кипятком из прохудившихся труб. А управляющие компании, которых назначали в районной администрации, меняющиеся, как перчатки, фактически не выполняют свои обязанности, начиная от содержания общедомового имущества и заканчивая уборкой дворов.