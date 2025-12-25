Общество

Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в Волгограде

Общество 25.12.2025 13:04
0
25.12.2025 13:04


Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного дома. Волгоградцы пожаловались на длительное нерасселение из двухэтажки, построенной еще в 1951 году. При этом в здании зафиксирован высокий износ конструкций, разрушаются перекрытия и кровля. 

Дом был признан аварийным в 2021 году, однако до сих пор людям не предоставили новое жилье. К тому же чиновники перенесли срок расселения на более поздний. 

По данному факту СУ СК по Волгоградской области организована проверка. Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. 

Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жалобах жителей домов №27 и 29 на невозможность проживания в старых двухэтажках. Так, квартиры жителей дома №29 неоднократно затапливало кипятком из прохудившихся труб. А управляющие компании, которых назначали в районной администрации, меняющиеся, как перчатки, фактически не выполняют свои обязанности, начиная от содержания общедомового имущества и заканчивая уборкой дворов. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.12.2025 16:43
Общество 25.12.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 16:38
Общество 25.12.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 15:29
Общество 25.12.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 14:13
Общество 25.12.2025 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.12.2025 13:04
Общество 25.12.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 11:52 Реклама
Общество 25.12.2025 11:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.12.2025 11:18
Общество 25.12.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 11:15
Общество 25.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 11:04
Общество 25.12.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 10:20
Общество 25.12.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 09:55
Общество 25.12.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 09:27
Общество 25.12.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 09:25 Реклама
Общество 25.12.2025 09:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.12.2025 09:12
Общество 25.12.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 08:13
Общество 25.12.2025 08:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:43
«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВОСмотреть фотографии
16:38
В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВОСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в МосквеСмотреть фотографии
16:03
В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцевСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей МихальчевСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрамСмотреть фотографии
14:35
Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Волгоград стал площадкой для первого в России инвестиционного партнёрства государства и бизнеса в социальном питанииСмотреть фотографии
13:19
Военный суд вынес приговор волгоградцу за призывы к терроризмуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
Застройщики назвали невыгодным возведение многоэтажек в РоссииСмотреть фотографии
12:09
Ни одного следа: под Волгоградом две недели ищут пропавшего в снежный буран пастухаСмотреть фотографии
11:52
Пассажиры Волгограда говорят «спасибо»: Drivee поблагодарил таксистов, которые везут Новый годСмотреть фотографии
11:45
«Только что суд забрал у меня дом»: дачи, построенные под Волгоградом на проданной 14 лет назад земле, оказались вне законаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Пытались согреться: неисправный обогреватель унес жизнь семейной пары под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:18
Пятерых жителей Волгоградской области наградили посмертно за СВОСмотреть фотографии
11:15
Важные для участников СВО законы вступают в силу 26 декабряСмотреть фотографии
11:04
Ребенку-инвалиду из Волгоградской области отказали в лечебном питанииСмотреть фотографии
11:00
Список налогов, которые волгоградцы должны заплатить до 29 декабряСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде стартуют игры второго тура чемпионата России по волейболуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде водитель «Лады» сыграл в «боулинг» с двумя грузовиками и скрылсяСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде облдума собирается на последнее заседание в 2025 годуСмотреть фотографии
09:55
Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублейСмотреть фотографии
09:27
Александр Воробьев возглавил комитет молодежной политики Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Зимняя сказка Волгограда: рождественские скидки в термобассейне «Акватория» и открытие «Центра зимнего отдыха O₂»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошелькиСмотреть фотографии
08:10
Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкоматаСмотреть фотографии
07:50
Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Один украинский дрон перехвачен ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
 